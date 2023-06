Stand: 06.06.2023 15:49 Uhr Inklusives Theaterfestival "Klatschmohn" diesmal "streng geheim"

"Streng geheim" ist das Motto des diesjährigen inklusiven Theaterfestivals "Klatschmohn" in Hannover. Im Mittelpunkt des Festivals vom 19. bis 21. Juni stehen Menschen mit und ohne Behinderung, wie die Stadt Hannover am Dienstag mitteilte. 20 Ensembles präsentieren im Kulturzentrum Pavillon einen Querschnitt der inklusiven Musik-, Tanz- und Theaterszene. Das Programm kreise um Geheimnisse, die spannend seien und neugierig machten, hieß es. Darstellungsformen sind dabei Sprechtheater, Figuren-, Schatten-, Masken- und Musiktheater sowie Tanz und Zirkus. Höhepunkte zum Auftakt am 19. Juni sind zwei Shakespeare-Inszenierungen: "Romeo und Julia" und die Verwechslungskomödie "Was ihr wollt". | Sendebezug: | 01.01.2023 14:30 | NDR Kultur