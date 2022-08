Imperial Theater: Dracula mit Knalleffekt Stand: 20.08.2022 10:42 Uhr Im Krimitheater auf dem Hamburger Kiez haben jetzt die Blutsauger das Sagen. Das Publikum hat die Premiere des neuen Stückes "Dracula" mit Jubel und langem Applaus gefeiert.

von Daniel Kaiser

"Saaakrileeeeeeeeg!" Der finstere Graf mit den auffälligen Eckzähnen weicht fauchend zurück, als ihm ein geweihtes Kruzifix vors Gesicht gehalten wird. Nebelschwaden, Weihwasser, Fledermäuse und heulende Hunde - es ist ein Dracula-Abend mit allen Zutaten, die man kennt und braucht. Dem Imperial Theater gelingt es, die alte Geschichte stimmungsvoll und effektreich zu erzählen - Popcorn-Theater sozusagen.

Opfer oder Vamp?

Als ein transsylvanischer Graf ins Nachbarhaus einer Nervenheilanstalt in der Nähe von London zieht, wird die Frau des Anstaltsleiters von Albträumen geplagt. Lucy leidet unter mysteriösem Blutmangel und hat zwei seltsame Male am Hals. Eileen Weidel spielt das Dracula-Opfer plastisch zwischen zerbrechlicher Dame und feurigem Vamp. Das Publikum ist ja dank der Hörpsielkassetten aus der Kindheit bereits als Vampirjäger geschult, doch bis Janis Zaurins (den man aus vielen Filmen der Satire-Sendung "extra 3" kennt) als Draculas mächtiger Gegenspieler, der Experte für Okkultes Abraham von Helsing, auf den transsylvanischen Grafen als Verursacher von Lucys Blutarmut kommt, dauert es natürlich etwas.

Spinnen zum Dessert

Christian Richard Bauer mit dunkler Albrecht-Dürer-Frise, bleich geschminktem Gesicht und schwarzem Cape ist ein wunderbar geheimnisvoller, arroganter Dracula. Herrlich, wie er immer wieder wie aus dem Nichts plötzlich auf der Bühne steht - mal ganz leise und mal mit Zack und Bumm. Patrick Michel sorgt als pockennarbiger, Spinnen mampfender und Dracula höriger Zwangsjacken-Patient R.M. Renfield ächzend und kriechend für Grusel-Sound und Lacher. Das ganze Ensemble verströmt Dracula-Vibes: Bianca Arndt als Dienstmädchen, das mit einem Blick allein Verachtung herausschreien kann, Gosta Liptow glaubhaft als Lucys hilfloser, überforderter Mann, Jessica Neumann als ihre Freundin Mina und Sönke Städtler, der als Pfleger mit lockeren Sprüchen die Balance zwischen Grusel und Heiterkeit herstellt.

Mehr als ein Bluttransfusionsschocker

Die Premiere begann eine halbe Stunde später, denn es gab Probleme mit dem Licht. Lange hat das Team an den Kabeln und Lampen geschraubt. Und es hat sich gelohnt. Denn wenn die Bühne schließlich in grünes und rotes Licht getaucht wird, wirken Draculas Hypnose- und Liebesszenen besonders stimmungsvoll.

Die Dialoge vertragen manchmal einen Tick mehr Tempo und Dichte. Wenn Dracula seine Beißerchen an Lucys Hals ansetzt, ist aber klar, dass es hier nicht allein um Bluttransfusionen geht, sondern dass die Geschichte auch eine Metapher für Sex und Begehren ist.

Die Bühne ist ein echter Hingucker

Die eigentliche Hauptrolle spielen - wie immer im Imperial Theater, diesem ehemaligen Sex-Kino an der Reeperbahn, in dem mittlerweile schon lange und erfolgreich der Krimi zu Hause ist - aber die Kostüme und die Bühne. Auch diesmal ist Theaterchef Frank Thannhäuser ein echter Hingucker gelungen: Ein Salon mit Bibliothek und geheimnisvollen Ahnenportraits. Und mit ein paar Handgriffen im Halbdunkeln wird am Ende aus dem edlen Raum spektakulär eine ... nein, das wird hier nicht verraten. Aber da klappt einem schon kurz der Kiefer runter. Dieser Dracula mit Knalleffekt macht richtig Spaß.