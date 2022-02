"I'm Fine" - Jugend-Depression aus der Binnensicht Stand: 07.02.2022 15:57 Uhr Homeschooling, wenige Sozialkontakte, kaum Freizeitangebote - seit Pandemiebeginn erkranken Kinder und Jugendliche häufiger an Depressionen. Im Theater Lübeck bringt eine Betroffene ihre Erfahrungen auf die Bühne. Beitrag anhören 4 Min

von Astrid Wulf

"Es gibt viele Vorurteile über diese Krankheit und ich will halt, dass man darüber sprechen kann", sagt Beeke Luise und schaut auf ihre vernarbten Unterarme. Vor drei Jahren war sie selbst in der Jugendpsychiatrie, vier Monate lang, "wegen Depressionen, Selbstverletzungen und Suizidgedanken". Ihre Erfahrungen hat die heute 17-Jährige aufgeschrieben, ja ein Theaterstück ist sogar daraus entstanden: "I'm Fine", was übersetzt "Mir geht es gut" bedeutet. Die junge Theatermacherin vermittelt darin einen Blick hinter die Mauern einer psychiatrischen Jugendeinrichtung und mitten hinein ins Seelenleben der Protagonistin Charlotte. Die Zuschauer begleiten sie ein Stück durch ihren Alltag. Zwischen Therapien, Langeweile und Zoff mit ihren Mitbewohnern bleibt immer noch Zeit für echte Freundschaften. Nicht nur hat Beeke Luise das Theaterstück selbst geschrieben und inszeniert, sie spielt darin auch die Hauptrolle.

Sprechen über psychische Erkrankungen soll normaler werden

Das Gefühl von Ausgrenzung kennt Beeke Luise auch aus dem echten Leben. Viele reagieren noch immer verwirrt oder verstört auf die Narben auf ihren Armen oder wenn sie erfahren, dass sie Zeit in der Psychiatrie verbracht hat. Die 17-Jährige wünscht sich, dass es normaler wird, über psychische Krankheiten zu sprechen - so als würde man zum Beispiel über Hausaufgaben reden. Die Inszenierung ihrer Krankheitsgeschichte am Theater in Lübeck sei für sie deshalb ein Schritt in die richtige Richtung, erklärt die junge Regisseurin: "Freund*innen wissen das natürlich. Aber Bekannte, die das mitbekommen haben und mit denen ich nicht persönlich gesprochen habe - viele von ihnen haben gesagt, dass es ihnen geholfen hat, das Stück zu schauen, weil sie es so mehr verstehen konnten."

"Viele wissen nicht, wie man damit umgehen soll"

Nach der Premiere von "I'm Fine" arbeitet das Thema in vielen der Zuschauern weiter, darunter auch viele Jugendliche. Sie bleiben im Foyer zurück und diskutieren über ihre Eindrücke. "Ich finde auch, dass über solche Krankheiten aufgeklärt werden sollte. Viele wissen nicht, wie man damit umgehen soll, wenn man betroffen ist oder mit anderen darüber redet", sagt die Schülerin Chiara.

Essstörungen und Angsterkrankungen nehmen zu

Beeke Luise ist schon vor der Corona-Pandemie depressiv geworden. Sie vermutet, dass der Zustand der Welt sie einfach krank gemacht habe, vor allem Rechtsextremismus und der Klimawandel belasten sie. Die Lübecker Kinder- und Jugendtherapeutin Verena Spiekermann hat die Jugendlichen und die Regisseurin bei der Arbeit am Theaterstück "I'm Fine" beraten. Seit Beginn der Pandemie merke sie deutlich, wie die Anfragen auf Therapieplätze steigen. Vor allem Essstörungen, Angsterkrankungen und Depressionen haben unter Kinder und Jugendlichen zugenommen. Ihre Einschätzung: Anders als viele Erwachsene können die Jüngeren untereinander offen über psychische Probleme sprechen. "Das sind Gespräche, die Mädels untereinander führen: 'Ich konnte die letzten Tage so schlecht einschlafen, ich habe so wenig Lust' - dass da mehr symptomatisch gesprochen wird", sagt Spiekermann.

Nach ihrer Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat Beeke Luise eine ambulante Therapie gemacht. Heute geht es ihr besser - auch wenn sie nach wie vor noch immer schlechte Tage habe. Aber sie hat gelernt, mit ihnen umzugehen. Und sie weiß, was sie tun kann, um sich besser zu fühlen: "Sachen, die einem Freude machen. Ablenken, vor allem Reden mit Menschen hilft viel."

Weitere Vorstellungen von "I'm Fine" sind am 22. und 23. Juni und im Herbst geplant.

