Exklusives Konzert: Robbie Williams in der Elbphilharmonie Stand: 15.11.2022 08:48 Uhr Er ist einer der Superstars der Popmusik: Robbie Williams. In den 1990ern ist er mit der Boyband Take That erfolgreich und seit 25 Jahren wird er als Solokünstler international vor allem für seine Entertainerqualitäten bei Livekonzerten gefeiert.

von Susanne Hasenjäger

Bevor Robbie Williams im Frühjahr 2023 mit seiner Jubiläumstour unter anderem dreimal in der Barclays Arena in Hamburg seine größten Hits spielen wird, tritt er bereits Dienstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie auf. Es ist ein exklusives Konzert, nur für Kundinnen und Kunden der Telekom. Die Karten wurden über die MeinMagenta App verlost. Sprich: Tausende von Fans sind ausgeschlossen. Sind sie allerdings bei den herrschenden Ticketpreisen für Konzerte in der Elbphilharmonie, oder ganz konkret für Robbie Williams‘ normale Tour ebenso. Denn je nach Plätzen kosten die Tickets bis zu 200 Euro. Dass die Tour ausverkauft ist, zeigt, dass die Fans sich ihren Robbie etwas kosten lassen. Wieviel der 48-Jährige Engländer heute für seinen Auftritt an Gage erhält, bleibt ein Geheimnis, sie dürfte im sechs-stelligen Bereich liegen.

Robbie Williams verdient im Jahr 58 Millionen Dollar

Da kann man sich fragen, ob ein Robbie Williams einen solchen Auftritt, der viele seiner Fans ausschließt, eigentlich nötig hat? Vermutlich nicht, gehört er doch laut "People with Money"-Magazin mit einem geschätzten Jahresverdienst 2022 von 58 Millionen Dollar, zu den bestverdienenden Sängern weltweit. Sein Vermögen von circa 185 Millionen Dollar speist sich demnach aus erfolgreichen Aktieninvestitionen, der eigenen Restaurantkette, dem eigenen Fußballverein oder diversen Sponsoringverträgen, unter anderem eben auch für die Telekom.

Ist es also vielleicht verwerflich, dem Telekommunikationsunternehmen seine Kunst zu verkaufen? Nein. Verwerflich sind allerdings seine in der Vergangenheit liegenden Privatkonzerte bei russischen Oligarchen oder der aktuell anstehende Auftritt zur Eröffnung der Fußball WM in Katar, aber dass wäre nochmal eine andere Geschichte.

Kultur ist eben auch ein Geschäft

Die besten Preise gibt es, wenn die Nachfrage groß ist - bei Robbie Williams, der, obwohl mehrmals totgesagt, erneut auf einem Höhepunkt seiner Karriere angekommen ist, genau der richtige Zeitpunkt, für das Alter vorzusorgen. Das tun Fußballstars wie Mbappé, der sich für 600 Millionen Euro an St. Germain verkauft, genauso wie Sängerinnen und Sänger. Beyoncé kann man sich für sechs Millionen ins Wohnzimmer einladen, ein Elton John singt schon für 1,5 Millionen auf einer Hochzeit, ein Schnäppchen.

Oder noch ein ganz aktuelles Beispiel, nochmal aus dem Lieblingssportbereich von Robbie Williams, dem Fußball. Da nimmt die deutsche Fußballnationalmannschaft an der sehr umstrittenen WM in Katar teil, auch weil es hier um sehr viel Geld geht. Natürlich ebenso um den Ruhm, den Ehrgeiz, die sportliche Leistung mit dem Titel zu krönen. Eine hehre Motivation, die aber auch einem Robbie Williams unterstellt werden darf - geht es ihm doch darum, in Hamburg sein aktuelles Album "XXV" zu promoten, um damit zu Weihnachten auf Platz eins der Albumcharts, dem für Popmusiker erstrebenswertesten Titel, zu stehen.

Livestream von Robbie Williams Konzert

Von daher ist es eine kluge Marketingstrategie der Telekom, die mit ihrem Livestream Dienstagabend viele neue Kundinnen und Kunden dazugewinnen dürfte. Ein kluger Schachzug des Managements von Robbie Williams, den begehrten deutschen Markt durch die entstehende Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und für den Norden vielleicht die Gelegenheit, Robbie Williams, der im Hotel der Elbphilharmonie Quartier bezogen hat, möglicherweise auf den Straßen der Hansestadt zu begegnen.

