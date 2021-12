John Neumeiers "Dornröschen" als wunderschönes Weihnachtsmärchen Stand: 20.12.2021 10:15 Uhr Das Märchen "Dornröschen" hat an der Hamburgischen Staatsoper Premiere gefeiert. Bis heute gehört das Ballett zu den am meisten aufgeführten Stücken. In Hamburg wurde es ganz neu interpretiert.

von Annette Matz

Schon der Start des Abends ist eine Überraschung: mit einem Donnerschlag beginnt das romantische Ballettmärchen. Prinz Désiré, gar nicht prinzenhaft in Jeans und schwarzem Hemd, wird von einem Unwetter überrascht. Er ist mit seinen Jungs im Wald unterwegs. Sie lachen ausgelassen. Junge Leute, fast von heute. Aber der Prinz verläuft sich und lässt sich von einer duftenden Rose in die romantische Geschichte um Dornröschen und ihren 100-jährigen Schlaf hineinziehen.

Romantische Inszenierung mit viel Tempo

"Ein wunderschönes Weihnachtsmärchen in einer opulent-großen Aufführung mit sehr viel witzigen, modernen Einlagen", freut sich eine Zuschauerin. Es entwickelt sich eine wunderbar romantische Szenerie im Dornröschen Schloß. Mit üppig, eleganten Kostümen, geschwungenen Treppen und schönen Ensemblechoreografien. Lange bleibt der Jeans-Prinz Beobachter, taucht in eine Zeit ein mit Feen, Tauffesten bei Hof und historischen Kleidern mit voluminöser Schleppe. Dann tauchen unheimliche Dornengestalten auf und sprechen den berühmten Fluch über das lang ersehnte Kind aus. Das Publikum ist begeistert von diesem Abend und schätzt die Verknüpfung des traditionellen Stoffes aus dem 19. Jahrhundert ins Heute: "Was ich so modern daran fand, war das Hereinholen in die Zeit", sagt eine Zuschauerin, auch die hinzugefügten Szenen hätten "super gepaßt".

John Neumeier zeigt Dornröschen auf zwei Zeitebenen

Vor über 40 Jahren hatte sich John Neumeier das erste Mal diesem wichtigen Werk der Ballettgeschichte gewidmet. 1890 wurde es in der Choreografie von Marius Petipa in St. Petersburg uraufgeführt. Eine Jeans hat der Prinz bereits 1978 in Neumeiers erster Aufführung getragen. In seiner Neufassung hat der Choreograf jetzt aber eine Art zweite Zeitebene eingezogen. Offensichtlich wenn Aurora ein modernes Kleid trägt oder wenn Prinz Désiré in seine Wirklichkeit zurückkehrt. Das hat den Zuschauern und Zuschauerinnen gefallen: "Ich würde sagen, es zeigt uns einfach, dass der Zauber durch die Zeit hinweg erhalten bleibt."

Ida Praetorius - neue Solistin beim Hamburger Ballett

Neugierige Blicke richten sich bei dieser Premiere auf die neue erste Solistin beim Hamburger Ballett: Ida Praetorius, sie tanzt die Aurora. Die 28-jährige Dänin ist in Kopenhagen ein Ballett-Star. Sie wurde sogar von der dänischen Königin zur Ritterin geschlagen. Ihre schwere Aufgabe hat sie gut gemeistert. Die Rolle der Aurora hat außerordentlich anspruchsvolle Balancefiguren - Arabesquen, für die man eine sehr gute Technik und große Körperbeherrschung braucht.

Alle in der Compagnie zeigen ihr excellentes Können

Auch Hélène Bouchet, die eine ihrer letzten Vorstellungen tanzt, ist ganz wunderbar. Genauso wie Alexandr Trusch als Prinz. Herausragend auch an diesem Abend Christopher Evans. Als Hoftanzmeister Catalabutte präsentiert er seine atemberaubenden Sprünge mit unfassbarer Leichtigkeit. Die drei Premieren-Stunden lang zeigen wirklich alle im Ensemble ihr Können. Auch die Kinder aus der Ballettschule, die auch Auroras Kindheit vertanzen. "Ich bin immer beeindruckt von der sportlichen Leistung, die die Tänzer da hinlegen", sagt eine vom Tanz beseelte Zuschauerin.

"Dornröschen" ist in Hamburg noch bis Januar zu sehen

Neben Tschaikowskys festlicher Musik, die das Philharmonische Staatsorchester unter Markus Lehtinen einmal mehr feinsinnig und mit einem Hauch von Rausch umgesetzt hat, gehörten auch die exakten historischen Kostüme zu den Highlights des Abends. Der ehrwürdige - inzwischen ist er 84 Jahre alt - erfahrene Jürgen Rose hat sie schon vor 40 Jahren für Neumeiers Dornröschen entworfen und sie für diese Premiere, genau wie sein Bühnenbild, noch einmal überarbeitet. Neumeiers Neufassung von Dornröschen hat vielleicht ein, zwei Längen und hingehen sollte nur, wer wirklich Lust hat auf traditionellen klassischen Tanz, der aus den Tiefen der Tanzgeschichte kommt. Aber es ist auch ein überraschender Abend, voller Humor und voller Liebe, der "der Seele guttut", wie es eine Zuschauerin beschrieb.

Weitere Informationen 3 Min Neumeiers "Dornröschen" feiert mit neuer Solistin Premiere Ida Praetorius hat zehn Jahre lang zum "Königlich dänischen Ballett" gehört. In ihrer Heimat ist sie ein Star. 3 Min 50 Jahre Nussknacker-Inszenierung: Kinderaugen strahlen Zum Jubiläum vom "Nussknacker" an der Staatsoper Hamburg hat sich der Chef des Hamburg Ballett John Neumeier etwas Besonderes überlegt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 20.12.2021 | 07:20 Uhr