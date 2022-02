Schauspieler und Hörspielsprecher Dieter Mann gestorben Stand: 04.02.2022 17:13 Uhr Der Schauspieler Dieter Mann ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren. Mann war lange Intendant des Deutschen Theaters in Berlin". Der legendäre Hörspielsprecher war auch häufig in NDR Hörspielen zu hören. Beitrag anhören 4 Min

Dieter Mann stand Jahrzehnte auf Theaterbühnen, mitgespielt hat er auch in Kinofilmen wie dem Kriegsdrama "Der Untergang". Der Bundesverband Schauspiel hatte ihn 2020 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Seine Liebe zur Genauigkeit und zum Denken", so hieß es damals, machten ihn zum Publikumsliebling. Gelobt wurde sein sensibles, ernstes, präzises, unaufgeregtes und analytisches Spiel - im Theater genauso wie im Film, Fernsehen oder Hörfunk. Mann spielte auch Rollen in Kinoproduktionen bei der DEFA. Am 11. September 2020 erhielt er den Ehrenpreis des Deutschen Schauspielpreises.

Dieter Mann: Ein Leben für die Bühne

Geboren wurde Mann am 20. Juni 1941 in Berlin. Anfang der 1960er-Jahre studierte er im Ostteil der Stadt an der Staatlichen Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Noch während seines Studiums wurde er am Deutschen Theater verpflichtet.

Von 1984 bis 1991 führte er das Theater dann schließlich als Intendant. Er holte Regisseure wie Frank Castorf und Heiner Müller ans Haus. Später konzentrierte er sich wieder auf das Schauspielen, bis 2006 blieb er Ensemblemitglied am Deutschen Theater.

Beliebter Hörspielsprecher - auch für den Norddeutschen Rundfunk

Dieter Mann wirkte zudem in unzähligen Hörspielproduktionen mit. Legendär waren seine Darbietungen in den Adaptionen von Klassikern, zum Beispiel als Bourgognino in "Die Verschwörung des Fiesco zu Genua", als Robespierre in "Dantons Tod" oder als Vogel in Günter Kunerts "Ein anderer K." über den pathologischen Wahnsinn bei Heinrich von Kleist.

Bis ins hohe Alter blieb er dem Hörspiel treu und spielte auch in zahlreichen NDR Hörspielen. In der NDR Hörspiel Box befinden sich aktuell die Stücke "Die letzten vier Dinge", ein zweiteiliger Krimi nach dem gleichnamigen Roman von Andrew Taylor sowie "Abschiedsgeschenk" von Gert Roland Stiepel mit Dieter Mann in Nebenrollen.

Sendehinweis NDR Kultur sendet ab 28. Februar 2022, 8.30 Uhr in Am Morgen vorgelesen "Amanda herzlos" von Jurek Becker. Amandas Geschichte wird in aus der Sicht von drei Männern erzählt, die ihre Liebhaber waren. Es lesen in 15 Folgen Dieter Mann, Ulrich Noethen und Thomas Sarbacher.

