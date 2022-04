"Die Blechtrommel" in Oldenburg: Gelesen, getrommelt, gefeiert Stand: 17.04.2022 08:48 Uhr Begleitet von dem Schlagzeuger Stefan Weinzierl hat Devid Striesow am Oldenburgischen Staatstheater aus dem Roman von Günter Grass gelesen: Schwere Kost, die beim Publikum aber gut angekommen ist. Beitrag anhören 4 Min

von Helgard Füchsel

Devid Striesow liest konzentriert und setzt seine Mimik sparsam ein auf der großen Bühne des Oldenburgischen Staatstheaters. Fast allein mit seiner Stimme erweckt er den jungen Oskar Matzerath zum Leben. Oskar hat mit drei Jahren beschlossen, nicht mehr zu wachsen und will den Eltern einen Grund dafür liefern. Seine Lösung: ein Sturz von der Kellertreppe.

Musikalische Lesung macht Devid Striesow großen Spaß

Der Schlagzeuger Stefan Weinzierl untermalt das Erzählte mit seinen zahlreichen Instrumenten. Mit Trommeln, Pauke, Becken und Vibrafon kommentiert er und spielt auch Solo-Passagen. Musik und Text sind eng miteinander verzahnt. Für Striesow ist das ein Genuss: "Man reagiert aufeinander", erzählt der Schauspieler. "Das bereichert den Abend und den Vorgang des Lesens noch einmal um 120 Prozent und macht einfach großen Spaß."

Sein Partner am Schlagzeug hat für die Lesung gezielt Passagen aus dem Buch ausgewählt, die mit Trommeln im weitesten Sinne zu tun haben. Die Lesung beginnt mit der Geburt Oskars und endet, als er seine geliebte Blechtrommel in das Grab seines Vaters wirft und beschließt, wieder zu wachsen. Die einzelnen Szenen hängen nicht direkt zusammen, werfen aber Schlaglichter auf Ereignisse im Buch: bizarre Kinderspiele, Oskars unerfüllte Liebe zu Maria oder einen Naziaufmarsch.

Strammer Marsch wird zum entspannten Walzer

Bei der Parade der Nationalsozialisten versteckt Oskar sich unter einer Tribüne. Er trommelt heimlich in ein Mikrofon. So wandelt er den Takt der Marschierenden in einen Walzertakt um. An der Stelle scheint bei der Lesung ein ganzes Orchester zu spielen. Aber hinter den Percussion-Instrumenten agiert Weinzierl allein mit seiner Loopstation, mit der Eingespieltes als Schleife abgespielt wird, so dass der Schlagzeuger sich selbst begleiten kann.

"Ich spiele damit einen schönen strammen Marsch ein, der läuft dann weiter und ich kann dann ganz entspannt 'An der Schönen Blauen Donau' drüber juckeln", erklärt Weinzierl. "Das zeigt diese Utopie, mit schöner Musik das Marschieren in Tanz umzuwandeln, und das ist herrlich."

Die Blechtrommel ist zwar schwere Kost. Dennoch macht die musikalische Lesung Spaß und zieht die Zuhörer in den Bann. Beim Oldenburger Publikum kommt die Lesung gut an.

