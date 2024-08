Deutsches Schauspielhaus zum Theater des Jahres gekürt

Stand: 22.08.2024 11:11 Uhr

Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg ist von Kritikerinnen und Kritikern in der Branchenzeitschrift "Theater heute" zum Theater des Jahres gewählt worden. Die Antikenserie "Anthropolis" wurde in vielen Kategorien ausgezeichnet - unter anderem mit Lina Beckmann als bester Schauspielerin.