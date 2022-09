Der Hamburger Harry Potter wird schlanker Stand: 22.09.2022 17:32 Uhr Das Hamburger Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" wird eingedampft. Statt zwei Teilen wird es ab Februar 2023 nur noch einen Teil geben, kündigte das Mehr! Theater an.

von Daniel Kaiser

Wer bislang die Harry Potter-Geschichte auf der Bühne sehen wollte, musste viel Zeit mitbringen und tief in die Tasche greifen. Statt sechs Stunden wird zukünftig nur noch dreieinhalb Stunden gespielt und die Preise sinken deutlich. "Wir haben bislang einen Einstiegspreis von 99,90 Euro für das zweiteilige Erlebnis. Künftig wird es nur noch 59,90 Euro für die einteilige Inszenierung sein", sagt Produzent Maik Klokow.

Kürzungen bei der Kindheit

Wichtige Szenen gehen in der Kompaktversion nicht verloren, verspricht Klokow: "Die Story ist insgesamt natürlich dieselbe, aber einige Rückblicke in die Kindheit von Harry Potter werden in der neuen Version entfallen." Das Publikum in New York, Tokio und Melbourne, wo die kürzere Version bereits läuft, vermisse nichts, sagt Klokow. Sein Theater am Hamburger Großmarkt könne mit der kürzeren Version künftig mehr Shows spielen, nämlich acht Vorstellungen pro Woche - und damit doppelt so viele wie bisher. Bei Publikumsbefragungen hatte es außerdem immer wieder Klagen gegeben, dass die zwei Vorstellungen nur schwer zu planen seien.

"Wir spielen eigentlich durchweg vor vollem Haus"

Am Publikumszuspruch im ersten Hamburger Hogwarts-Jahr hat es nicht gelegen, sagt Maik Klokow: "Seit der Premiere im Dezember letzten Jahres spielen wir eigentlich durchweg vor vollem Haus. Im letzten Monat hatten wir eine Auslastung von 98 Prozent." Offenbar will das Mehr! Theater nun aber auch die erreichen, die das Stück nicht auf jeden Fall sehen wollen - koste es, was es wolle. "Viel zu teuer!", hat man nämlich bislang viele über die hohen Preise beim Harry Potter-Doppelpack ächzen hören. Mit einer Familie war man mit allem Drum und Dran schnell mal ein paar hundert Euro los. Am 8. Januar läuft die zweiteilige Show zum letzten Mal. Am 19. Februar ist die Premiere für den schlanken Harry Potter geplant.

