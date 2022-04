Corona-Maßnahmen an Theatern: Nicht überall Lockerungen Stand: 06.04.2022 07:18 Uhr Seit dem 3. April sind an vielen Orten in Norddeutschland die Corona-Einschränkungen aufgehoben - auch an Theatern. Aber nicht alle Häuser im Norden gehen gleich damit um. Beitrag anhören 3 Min

von Julia Jakob

Für das Schlosstheater Celle gilt keine Maskenpflicht und kein 3G oder 2G. Das Tragen einer FFP2-Maske wird dem Publikum dort allerdings empfohlen. Von einem Hausrecht, dass jeder eine Maske tragen muss, hält der Intendant des Schlosstheaters Celle, Andreas Döhring, nichts: "Wenn man Hausrecht nutzen könnte, sehen wir es im Sinne unserer Grundhaltung, dass wir sagen, die Leute sind eigenverantwortlich genug. Deswegen müssen wir die doch nicht bevormunden, deswegen haben wir das so entschieden."

Eine ganz andere Entscheidung hat das Theater Osnabrück getroffen. Noch gilt dort 3G und Maskenpflicht, aber bis 20. April wird gelockert, sagt Pressesprecher Thomas Fritzsche: "Wir haben uns dazu entschlossen, in drei Stufen zu lockern. Zunächst belegen die Plätze wieder voll, das war uns besonders wichtig, weil man im Theater dicht aufeinander sitzt. Und wir haben ein besseres Gefühl dabei - und die Resonanz und die Bereitschaft war auch da, die Masken noch aufzulassen."

Zuschauerschwund an Theatern

Wieder eine andere Haltung gibt es am Theater Lüneburg. Das Theater nutzt sein Hausrecht. Zuschauer und Zuschauerinnen müssen eine FFP2-Maske beim Theaterbesuch tragen. Für Intendant Hajo Fouquet steht die Gesundheit des Publikums an erster Stelle: "Ich bin sicher, dass wir eine Reihe von Zuschauern nicht hätten. Es geht ja auch um subjektive Gefühle. Plötzlich ist alles anders und damit muss ich auch umgehen. Wenn ich stundenlang neben jemanden sitze, den ich nicht kenne und um mich rum sind Menschen, die atmen. Egal, wie gut die Lüftung ist, das Gefühl von Sicherheit ist ein anderes, wenn die Maske da ist."

So oder so sind viele Theater noch lange nicht bis zum Anschlag voll. Die Häuser haben Gäste verloren. Das gilt für das Theater in Lüneburg genauso wie für Osnabrück und Celle, bestätigt Andreas Döhring vom dortigen Schlosstheater: "Die Nachfrage ist immer noch so so viel geringer. Wir sitzen immer noch in ganz tief in einer großer Krise – und das sind Menschen die nicht kommen." Und Hajo Fouquet ergänzt: "Es gibt Menschen, die sich anders orientieren, die sind abgesprungen."

Forderung nach Rückhalt für die Theater durch die Politik

Alle sind sich einig: Nichts wird schnell gehen. Um solche Zahlen wie vor Corona zu erreichen, wird es zwei, drei Jahre brauchen. Neue Zuschauer müssen mit neuen Konzepten und Stücken angelockt werden. Den Wunsch aller formuliert Hajo Fouquet aus Lüneburg stellvertretend: Die Politik solle die Theater in dieser Zeit des Umbruchs nicht hängen lässt, weil sie einfach wichtig seien: "Wir brauchen in dieser Zeit Theater. Menschen brauchen einen Ort, wo sie geschützt sind und Diskurs führen können über Dinge, die sie bewegen und das kann im Theater stattfinden."



