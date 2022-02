Corona: Kehrt Leben zurück in die Veranstaltungs-Branche? Stand: 24.02.2022 15:36 Uhr Ende März sollen viele Corona-Einschränkungen wegfallen. Ist das die Rettung für die Veranstaltungswirtschaft? Beitrag anhören 4 Min

von Janek Wiechers

Konzerte, Festivals, Kongresse, Clubnächte - all das geht in der Coronapandemie schon lange entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt. Komplizierte Einlasskontrollen, limitierte Besucherzahlen, abgesagte Veranstaltungen, ständig wechselnde Verordnungen, die massenhafte Abwanderung von Beschäftigten, komplizierte Bestimmungen bei staatlichen Corona-Hilfen – all das ist ein ganz schönes Brett für die Veranstaltungswirtschaft. Nach rund zwei Jahren Pandemie steht vielen das Wasser bis zum Hals. Auch in Norddeutschland. Und so hatte die gebeutelte Branche von der Politik zuletzt immer lauter Perspektiven gefordert. Inzwischen gibt es diese Signale auch: Ende März sollen viele Corona-Einschränkungen wegfallen und auch Hilfsprogramme verlängert werden. Ob das aus Sicht der Veranstaltungswirtschaft alles reicht?

Deichbrand-Festival: Noch viel Fischen im Trüben

Prinzipiell könnten viele Veranstalter zügig durchstarten. Etliche planen bereits wieder Tourneen, kleinere und größere Festivals. Hallen und Clubs sind für Frühling und Sommer angemietet - und Künstlerinnen und Künstler wollen loslegen. Und doch: Auch wenn jetzt wichtige Signale aus der jüngsten Bund-Länder-Runde kommen, die Beschränkungen stufenweise bis zum Sommer zurückzunehmen - so richtig euphorisch wirkt die Branche noch nicht.

"Die Öffnungsperspektiven, die die Bund-Länder-Konferenz jetzt auf den Weg gebracht hat, sind noch zu unklar", kritisiert Marc Engelke, der Veranstalter des Deichbrand-Festivals bei Cuxhaven, und ergänzt: "Was genau sind 'tiefgreifende Einschränkungen', die dann final in der letzten Stufe fallen sollen? Was wird Outdoor, was wird Indoor, im April, im Mai, im Juni und allgemein im Sommer möglich sein? Fallen alle Besucherbeschränkungen? Werden Testszenarien weiterhin behördenseitig gefordert werden? Also, es bleibt noch vieles unklar."

Problem mit den Vorverkäufen

Engelke erhofft sich von der Politik baldige Zusagen, dass - wie gefordert - tatsächlich sämtliche Einschränkungen für die Kulturbranche fallen. Nur so könnten auch die momentan noch sehr schleppend anlaufenden Vorverkäufe für Veranstaltungen in Fahrt kommen, glaubt er. Die seien nämlich dringend nötig, um endlich verlässlich planen zu können: "Denn was hilft es, wenn ein Festival - nehmen wir eins im Mai - zwar schlussendlich stattfinden könnte, aber beispielsweise erst ab Ende April, der Öffentlichkeit klar wird, dass man sich auf das Stattfinden verlassen kann, und dann auch Tickets kauft."

Dennoch zeigt sich Engelke optimistisch sein Open-Air-Rockfestival in diesem Sommer stattfinden lassen zu können. Zweimal musste es abgesagt werden. Einen weiteren Ausfall will sich der Festivalunternehmer einfach nicht vorstellen - denn dann müsste er anfangen, Leute zu entlassen. Was Engelke bisher, dank der staatlichen Hilfsprogramme, vermeiden konnte. Gut findet er, dass der Gesetzgeber angekündigt hat, das Kurzarbeitergeld für die Veranstaltungsbranche von 24 auf 28 Monate zu verlängern.

"Wir haben unsere Belegschaft seit Oktober vergangenen Jahres aus der Kurzarbeit geholt", berichtet Engelke und fügt hinzu: "Anders würden wir das Festival nach zwei Jahren Pause auch gar nicht mehr organisiert bekommen. Aber: Bei den Dienstleistenden unserer Veranstaltungsformate ist die Kurzarbeit derzeit noch sehr wichtig. Das wichtigste Tool überhaupt, um das Personal in der Branche zu halten."

Verlängerung des Kurzarbeitergelds immens wichtig

Die Unternehmen der Veranstaltungsbranche haben in der Pandemie bereits Tausende Beschäftigte verloren. Sie sind aus dem immer unsicherer werdenden Umfeld massenhaft in andere Jobs abgewandert. Jan Kalbfleisch, Sprecher der Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft, spricht von bis zu 40 Prozent der Beschäftigten. Ohne das verlängerte Kurzarbeitergeld wäre dieser Exodus weitergegangen: "Das ist tatsächlich ein Thema, das der Branche helfen wird, im beginnenden Re-start eine Massenentlassung zu verhindern, bzw. die massiv abzuschwächen. Natürlich sind einige Punkte in diesem Gesetzesvorhaben noch schwammig formuliert. Beispielsweise geht das Programm aktuell davon aus, dass die Übernahme der Sozialkosten, die bisher bei 50 Prozent liegen, auf null Prozent gehen. Wir hoffen, dass die Politik hier noch nachschärft."

Klare Prognosen gefordert

Ein Heer kleiner und größerer Unternehmen wartet jetzt auf ganz konkrete Aussagen zu den Details des Kurzarbeitergeldes. Damit sie wissen, ob und wie sie die kommenden Monate stemmen können. Auch Carsten Warnk aus Braunschweig macht sich darüber Gedanken. Er betreibt eine Firma, die sich um Licht- und Ton bei Konzerten und Unternehmensevents kümmert. "Ich muss jetzt auch für Leute, die nicht arbeiten - weil ich auch keine Einnahmen und keine Arbeit für die habe - schon die Sozialbeiträge zu 50 Prozent, und je nachdem, wie das jetzt verlängert wird, oder wie die Regelungen auslaufen, auch mal zu 100 Prozent stemmen. Das kann man ohne Einnahmen halt nicht lange durchhalten."

Trotz positiver Signale für einen Neustart: die Veranstaltungsbranche bleibt skeptisch. Und selbst, wenn jetzt konkrete gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, auf die die Veranstalter aufbauen können: Bis die Abläufe wieder halbwegs funktionieren, braucht es Zeit, meint Branchensprecher Jan Kalbfleisch: "Die professionelle Veranstaltungswirtschaft mit ihren Formaten hat einen Vorlauf von mindestens drei, eher sechs Monaten. Bis die positiven Effekte sich einstellen werden, müssen wir nach Zurücknahme der Maßnahmen davon ausgehen, dass wir noch Monate einen massiv gestörten Geschäftsvorgang haben werden."

