Corona: Bleibt die Maske in der Kultur weiter der Standard? Stand: 04.04.2022 17:47 Uhr In fast allen Bundesländern können Kulturveranstalter seit Sonntag selbst entscheiden, ob in ihren Häusern eine Maske getragen werden muss. Der Theaterautor Hartmut El Kurdi fordert die Kulturveranstalter in einem Appell auf, die Maskenpflicht beizubehalten.

Mit Ausnahme von Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern können seit dem Wochenende in allen Bundesländern Kulturveranstalter selbst entscheiden, ob in ihren Häusern eine Maskenpflicht gilt. Hartmut El Kurdi ist Mitinitiator eines Appells in Richtung von Theatern und anderen Kultureinrichtungen. Die Botschaft: "Bitte macht die Maskenpflicht am Platz in Kulturveranstaltungen per Hausrecht zum Standard."

Herr El Kurdi, viele Menschen haben sich lange nach Freiheit gesehnt. Kann man da nicht sagen: Jetzt ist auch mal gut - Maske weg?

El Kurdi: Verstehen kann ich das sehr gut. Es bleibt bei den aktuell hohen Inzidenzen aber trotzdem unvernünftig. Viele werden weiter schwer krank - vielleicht nicht mehr so viele, aber es gibt sie. Und Leute leiden unter Long-Covid. Deswegen halten wir die Aufhebung der Maskenpflicht für falsch.

An wen konkret richtet sich ihre Forderung?

El Kurdi: Das richtet sich in erster Linie an die Kulturveranstalter. Die könnten jetzt per Hausrecht sagen: Wir führen statt aller G-Regelungen einfach eine ganz einfache Regelung ein: Im Haus während der ganzen Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen.

Aber natürlich geht diese Forderung auch an die Zuschauer, die das mitmachen müssen. Wenn gesagt wird, dass jeder, der will, weiter eine Maske tragen kann, dann funktioniert das für uns Bühnenkünstler nicht. Wir können auf der Bühne eben keine Maske tragen. Wir müssen sprechen, singen, man muss unsere Gesichter sehen. Wir machen das für die Menschen. Aber wir wollen, dass es für uns sicher ist. Und wir wollen auch, dass es für das Publikum sicher ist. Auch im Publikum gibt es nach wie vor vulnerable Gruppen. Menschen mit Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, die dann ungeschützt sind. Und es ist ein furchtbarer Gedanke, dass durch Kulturveranstaltungen vielleicht jemand ernsthaft krank wird. Egal, ob das jetzt jemand im Publikum ist oder ob das ein Künstler oder eine Künstlerin ist.

Wie ist da bis jetzt Ihr Eindruck - wie vorsichtig sind denn zum Beispiel die Theater in Hannover?

El Kurdi: Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube in vielen Häusern wird noch diskutiert. Natürlich gibt es auch dort Menschen, die verständlicherweise müde sind und die Pandemie gerne beenden wollen. Aber sie ist eben nicht zu Ende. Und es gibt auch immer die Leute, die vorsichtig sind und die solidarisch denken. Ich habe die ganze Bandbreite mitgekriegt: Dass man vorerst bei den Regelungen bleibt, aber auch dass gesagt wird: es gibt jetzt keine gesetzlichen Vorgaben mehr und wir appellieren an die Vernunft unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich glaube, der Diskussionsprozess ist noch nicht überall zu Ende. Und deswegen wollen wir mit unserer Aktion einen Beitrag leisten und in eine Richtung ermuntern.

Wenn sich dieser Weg auf lange Sicht durchsetzt und die Masken in den Theatern wirklich vielerorts fallen: Was würde das denn für sie und ihre Kolleginnen und Kollegen, die dort unterschrieben haben, bedeuten?

El Kurdi: Es ist ja ganz klar: Entweder können wir nicht mehr auftreten oder wir müssen das Risiko in Kauf nehmen. Da es unser Beruf ist, bleibt uns vermutlich nichts anderes übrig. Wir haben keine Alternativen. Die ganzen Hilfen und Unterstützungen, die von staatlicher Seite kamen, werden jetzt auslaufen. Und gerade in Krisenzeiten - mit dem furchtbaren Krieg in der Ukraine - wird das Geld nicht mehr so locker fließen. Wir sind darauf angewiesen, auf die Bühne zu gehen. Dann müssen wir in den sauren Apfel beißen und es wird Erkrankungen geben. Es wird Leute geben, die die Konsequenzen tragen. Konsequenzen, die eigentlich unnötig sind, wenn eine einfache und effektive Maßnahme wie Masketragen im Publikum durchgeführt wird.

Und es kann auch sein, dass es mit anderen Varianten wieder zu einem Punkt kommt, wo dann wieder Lockdown und Schließung von Kulturinstitutionen zur Diskussion stehen. Das werden die Kulturbranche und vor allem auch viele einzelne Künstler nicht überleben. Dann wird uns unsere Existenz genommen.

Das Gespräch führte Jan Wiedemann.

