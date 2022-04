Corny Littmann: Der ungekrönte König vom Hamburger Kiez Stand: 17.04.2022 06:00 Uhr Theatermacher, Fußballpräsident und Politiker. Corny Littmann hat von St. Pauli aus in Hamburg und darüber hinaus Akzente gesetzt. Im November wird er 70 Jahre alt.

von Kathrin Otto

Es gibt ihn nicht nur in seriös und im Anzug, sondern auch tuntig und schräg mit Strapsen, Perücke und Lippenstift. Er ist Regisseur, Theaterchef und Schauspieler, war Präsident eines Fußballvereins und Grünen-Politiker, engagiert sich für Homosexuelle und gegen Nazis. Es gibt zwar nur einen Corny Littmann - aber der hat viele Gesichter.

Corny Littmann macht sich schon früh für Schwule stark

Cornelius "Corny" Littmann wird am 21. November 1952 in Münster geboren. Mit 17 Jahren kommt er nach Hamburg, wo er Abitur macht und Psychologie studiert. Danach aber widmet er sich seiner wahren Leidenschaft: der Schauspielerei. Mit der Theatergruppe "Brühwarm" macht er sich - schon aus eigenem Interesse, seit 2006 ist er mit einem Mann verheiratet - für die Schwulenbewegung stark. Er zieht mit seinem Tourneetheater "Familie Schmidt" und Stücken unter dem Motto "deutsch, aufrecht, homosexuell" durchs Land. Seine Stimme leiht er den "Drei Fragezeichen" für einige Gastsprecherrollen.

Eröffnung des Schmidt Theaters 1988 auf St. Pauli

1988 - genauer gesagt am 8.8. um 8 Uhr - eröffnet Corny Littmann mit drei weiteren Gesellschaftern das Schmidt Theater auf dem Spielbudenplatz auf St. Pauli. Dort wird er auch über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt, als er zusammen mit Lilo Wanders und Marlene Jaschke in der "Schmidt"-Mitternachtsshow die Bühne aufmischt. Der Mix aus Comedy, Musik und Artistik erhält sogar den Grimme-Preis.

Vielleicht, weil man auf einem Bein nicht stehen kann, eröffnet Littmann 1991 noch ein zweites Theater, das Tivoli. Beide Häuser laufen so erfolgreich, dass sie ohne öffentliche Zuschüsse auskommen. 2015 kommt die dritte Spielstätte dazu: das Schmidtchen im Klubhaus St. Pauli.

Corny Littmann ist sieben Jahre lang Präsident des FC St. Pauli

Aber mit Theater allein gibt sich ein Corny Littmann nicht zufrieden. Einige Zeit ist er für die Hamburger Grünen aktiv, für die er 1980 - wenn auch erfolglos - als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl antritt. Und auch Fußball gehört lange zu seinem Leben. Sieben Jahre, von 2003 bis 2010, ist er Präsident des FC St. Pauli. Er bringt den damals maroden Verein nicht nur finanziell auf Vordermann, sondern schippert das angeschlagene Piratenschiff auch von der Regional- zurück in die Bundesliga.

Die Heimat des Vereins ist längst auch Corny Littmanns Zuhause geworden: St. Pauli. Zu einer guten Nacht auf dem Kiez gehört für ihn, mit Freunden loszuziehen und "das Richtige in der richtigen Reihenfolge zu trinken".

Provokation bei Auftritten in "Schmidt Mitternachtsshow" im NDR

In den frühen 90er-Jahren sorgte Littmann als Herr Schmidt mit Auftritten in der "Schmidt Mitternachtsshow" im dritten Programm des NDR für Aufsehen. Dort moderierte er mit Lilo Wanders und Marlene Jaschke und provozierte unter anderem mit seinem Einsatz für Schwule und die Aidshilfe. Später übernahm er erstmals die Regiearbeit für Produktionen an seinen Theatern. 2006 heiratete er seinen Freund, den Tenor Madou Ellabib.

Während der Corona-Krise äußerte er sich immer wieder kritisch über die Benachteiligung von Künstlern durch den Lockdown und ausbleibende staatliche Hilfen.

