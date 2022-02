Christian Brückner begeistert mit "Moby Dick" in der Elphi Stand: 21.02.2022 11:37 Uhr Christian Brückner wurde als Synchronstimme von Robert de Niro bekannt. Am Sonntag hat er zusammen mit dem Ensemble Elbtonal Percussion mit einer Lesung von Herman Melvilles "Moby Dick" in der Elbphilharmonie begeistert. Beitrag anhören 3 Min

von Danny Marques Marcalo

Draußen stürmt Antonia an diesem Abend und das passt. Christian Brückner steht auf der Bühne, mit leicht zerzaustem weißen Seemansbart und erzählt von Captain Ahab, den von der Jagd auf den weißen Wal Moby Dick Gezeichneten: "Sein Knochenbein eingestützt, einen Arm erhoben und sich in den Wanten haltend, so stand Ahab aufgerichtet da. Und blickt geradewegs über den unaufhörlich stampfenden Bug des Schiffes hinweg."

Christian Bückner: "Die Stimme" liest Herman Melville

Das Publikum ist sich einig: Eine Stimme, die beeindruckt - und die man nicht nur durch Brückners Synchronisation von Robert de Niro im Ohr hat. Aber das ist nicht alles, was an diesem Abend imponiert. Die Elbtonal Percussion lässt es wirklich krachen - es entsteht ein Kopfkino, als sei man wirklich mit Captain Ahab auf der "Pequod" und der Jagd nach dem Wal.

Schon seit 20 Jahren ist Christian Brückner mit seinen "Moby-Dick"-Lesungen unterwegs. Für ihn ist es ein Stoff, der in der Wahrnehmung vieler gar nicht den Stellenwert hat, den er verdient.

Moby Dick: Ein Stoff "überwältigend wie das Meer"

"Es ist fast ein biblischer Stoff", mein Brückner. "Er hat eine Schwere, eine Komptaktheit und eine Glaubwürdigkeit, die einfach überwältigend ist - so wie das Meer, so wie das Leben. Ich fühle mich dem Buch gegenüber verpflichtet, weil es bis heute so wenig Erfolg gehabt hat. Es ist fast ein wenig in die Jugend- und Kinderbuchecke abgeschoben worden."

78 Jahre ist Christian Brückner mittlerweile alt. Aber noch immer schafft er es mit seiner Stimme, Gänsehaut zu erzeugen, diesem alten Roman durch seinen Vortrag Tiefe zu geben.

Ensemble Elbtonal Percussion kann mit Brückner mithalten

Das Hamburger Ensemble Elbtonal Percussion kann an diesem Abend mit Christian Brückner mithalten. Sie kennen ihn schon seit vielen Jahren. Es sei schon ein wenig unwirklich, mit dieser prägnanten Stimme zusammenzuarbeiten, erzählt Ensemblemitglied Jan-Frederick Behrend. Immer wieder gäbe es lustige Situationen: "Wenn man im Hotel oder in der Bahn mit ihm redet, merkt man plötzlich, dass alle leiser werden, weil sie denken: Woher kenne ich diese Stimme? Die hab ich doch schon einmal gehört!"

Der Abend hat es in sich. Die Musik ist großartig und Christian Brückner führt gut durch den nicht immer einfachen Text. Das Publikum zeigt sich am Ende restlos begeistert - solche Lesungen wünscht man sich öfter.

