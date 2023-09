"Anthropolis": Blockbuster-Serie am Hamburger Schauspielhaus Stand: 11.09.2023 16:39 Uhr Das Deutsche Schauspielhaus zeigt in dieser Spielzeit in fünf Stücken den Aufstieg und Fall der Stadt Theben. Am Freitag startet die "Anthropolis"-Serie von Roland Schimmelpfennig und Karin Beier mit "Dionysos".

Die berühmtesten Gründungsmythen der europäischen Zivilisationsgeschichte stammen aus der Stadt Theben. Mit Antigone und Ödipus haben sie gleich zwei Gestalten hervorgebracht, die in Literatur, Philosophie und Psychologie bis heute zentrale Rollen einnehmen. Zwei Jahre lang haben sich Intendantin Karin Beier und Dramaturg Roland Schimmelpfennig über die Überlieferungen von Sophokles, Aischylos und Euripides gebeugt. Heraus gekommen sind fünf Inszenierungen von der Gründung Thebens durch Kadmos über den Fluch des Ödipus bis zum Fall der Stadt. "Wir erzählen eine Zivilisationsgeschichte, in der zu guter Letzt die Natur oder die Götter zurückschlagen und zwar mit Gewalt zurückschlagen", sagte Intendantin Karin Beier bei der Vorstellung im April.

Antike Mythen beklemmend aktuell

Beklemmend aktuell sind die Konflikte, die die Tragödien des thebanischen Sagenkreises verhandeln und die seit langem unter der Oberfläche moderner Gesellschaften rumoren. Machtberauschte Politiker und widerständige Kinder, rigide Ordnungsfanatiker und entfesselte Rebellinnen, übermenschliche Zerstörungskräfte und gewalttätige Eliten - sie alle tauchen in den thebanischen Mythen auf. "Ich finde, dass Theben ein ganz tolles Beispiel ist, um anhand von der Mythologie Themen aufzuwerfen, die uns heute berühren", so Beier.

Karin Beier und Roland Schimmelpfennig interpretieren die antiken Mythen als Urform unseres politischen Staatswesens und unserer Gesellschaft. Sie fragen: "War es richtig, das Irrationale komplett aus der Politik zu verbannen, sich die Natur zu unterwerfen und die Götter zu töten? Haben wir den Selbstdestruktionstrieb des Menschen und die Potenz von Gewalt unterschätzt? Es ist tatsächlich so, dass wir ja schon merken, dass die Risse in dem Fundament unserer aufgeklärten, vernunftbasierten Welt immer größer werden", so Karin Beier.

Der Antikenzyklus "Anthropolis" wird ein echter Theater-Blockbuster. In einzelnen Inszenierungen können sowohl alle für sich allein als auch in zeitlicher Abfolge gesehen werden. Die Uraufführungen der einzelnen Stücke sind:

