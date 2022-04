Andreas Döring: "Wir müssen unser Publikum nicht bevormunden" Stand: 05.04.2022 15:01 Uhr Am Schlosstheater Celle wird das Tragen einer FFP2-Maske seit dem 3. April empfohlen, Pflicht ist es allerdings nicht mehr. Der Intendant Andreas Döring spricht im Interview über diese Entscheidung. Beitrag anhören 6 Min

"Wir empfehlen im Sinne der Eigenverantwortung und für ein Sicherheitsbedürfnis weiterhin das Tragen von FFP2-Masken" - aber es ist kein Muss. Warum nicht weiter eine Maskenpflicht am Platz?

Andreas Döring: Weil es über das Gesetz und über die Verordnungslage eine rechtliche Grundlage gibt. Wir sind nicht diejenigen, die die rechtlichen Grundlagen bestimmen - wir setzen sie nur um. Deswegen ergänzen wir den Wegfall der Maske aus rechtlicher Perspektive durch unsere Empfehlung, eine Maske zu benutzen.

Sie haben ja das Hausrecht und andere Theater - zum Beispiel das Theater in Lüneburg - machen das so. Die sagen: Unser Hausrecht besagt: weiterhin Maskenpflicht am Platz. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, daran festzuhalten?

Andreas Döring: Natürlich haben wir uns Gedanken dazu gemacht. Wir sind allerdings in der ganzen Spielzeit den Empfehlungen - viele Verordnungen hatten vor der Winterruhe in Niedersachsen Empfehlungscharakter - in Eigenverantwortung gefolgt. Das heißt, wir haben an die Zuschauer appelliert, dass sie kommunizieren und dass sie bitte ihre Masken aufbehalten. Wir haben immer gesagt, dass das der rechtliche Rahmen ist, aber uns ist wichtig, dass sich jeder nach seinen Bedürfnissen bewegen kann. Wir haben infolgedessen kein Schachbrettmuster belassen, sondern die Plätze wieder freigegeben. Das ist eine Grundhaltung, die wir eine Spielzeit lang gefahren haben, und da ist es nur folgerichtig, wenn jetzt die rechtliche Grundlage wegfällt, zu sagen: Ok, das ist die Grundlage, die vermitteln wir weiter. Die Einschränkungen sind weg. Die Entscheidung liegt nicht bei uns und wir empfehlen das. Auch wenn man ein Hausrecht nutzen könnte, sind die Leute eigenverantwortlich genug. Wir müssen die nicht bevormunden.

Wir haben gestern mit Kulturschaffenden aus Hannover gesprochen, die einen Appell in Richtung der Theater gemacht haben, von dem Hausrecht Gebrauch zu machen, an der Maskenpflicht festzuhalten – auch, um die Ensembles zu schützen. Was sagen bei Ihnen die Schauspielerinnen und Schauspieler zu dem Weg, den sie gehen?

Döring: Wir haben den glücklichen Umstand, dass wir einen sehr hohen Geboosterten-Status im Haus haben, nämlich 100 Prozent. Natürlich haben wir auch Infektionsfälle und Krankheitsfälle gehabt, alle mit sehr milden Verläufen. Bei uns hat es sich so ergeben, dass wir den Schutz vor Corona auf der Bühne nicht durch Masken abmindern können. Das ist die ganze Spielzeit so. Wir sind ein sehr kleines Theater und können auf der Bühne keine Abstandsregeln einhalten. Bei "Romeo und Julia" wird sich auch wieder geküsst. Gewisse Formen von Normalität sind zurückgekehrt. Wir haben in dieser Spielzeit damit auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Punktuell haben wir Corona-Fälle und vorsichtshalber auch Vorstellungsausfälle gehabt, aber nicht so viele. Insgesamt gibt es eine relativ große Gelassenheit.

Gibt es die auch beim Publikum?

Döring: Da müssten Sie das Publikum fragen.

Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen?

Döring: Beim Publikum muss man in dieser Zeit ganz stark unterscheiden. Es gibt die Menschen, die kommen und die bis vor ein paar Tagen mit den Zugangsbeschränkungen - also ihren Impfnachweis und all das vorzeigen - entschieden haben: Wir wollen gehen. Es gibt einzelne, die ganz froh sind, wenn die Masken oben bleiben, aber insgesamt ist das Publikum bei uns ziemlich gelassen. Die Premieren sind sehr voll, haben eine tolle Stimmung und die Leute sagen, dass es toll ist, dass es wieder Theater gibt. Auf der anderen Seite ist aber die Nachfrage insgesamt viel geringer als sonst. Wir sitzen immer noch in einer ganz großen Krise. Das sind die Leute, die aus Sorge oder aus Angst abwartend sind und nicht kommen, die wir also gar nicht befragen können. Das sind letztendlich die entscheidenden Faktoren, mit denen wir zu tun haben. Grundsätzlich machen wir die Erfahrung, dass die Zuschauer, die zu uns kommen, sich Gedanken darüber gemacht haben, hohe Eigenverantwortung haben und nicht viel Erklärung brauchen.

Wie ist da die Perspektive? Was müsste sich tun? Was glauben Sie: Wie könnte man den Menschen wieder ein gutes Gefühl geben, wieder sicher und mit Lust ins Theater zu gehen?

Döring: Das wird sehr davon abhängen, wie sich unsere medial kommunizierte grundsätzliche Perspektive auf die Corona-Pandemie ändert. Wir nehmen das immer an einem Punkt ganz deutlich wahr: wenn eine Corona-Verordnung geändert wird - das kommt ja häufiger vor. Dann geht an den zwei Tagen davor und den zwei Tagen danach die Nachfrage an der Kasse signifikant runter. Das können wir immer wahrnehmen. Das heißt, immer dann, wenn Regeln geändert werden, wenn die Kommunikation über Corona medial zunimmt, nimmt das Verhalten und die Kommunikation beim Publikum ab. Es ist immer eine Orientierungsphase.

Das Interview führte Jan Wiedemann.

