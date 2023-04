Stand: 27.04.2023 11:56 Uhr Neues Buch mit Notizen von Amy Winehouse erscheint im August

Eine Sammlung von bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen, handgeschriebenen Lyrics und persönlichen Fotos von Amy Winehouse wird Ende August erscheinen. Das Buch trägt den Titel "Amy Winehouse: In Her Words", also "in ihren Worten", und soll laut einer Ankündigung bei Twitter das "unglaubliche Schreibtalent, ihren Witz, ihren Charme und ihre Lebensfreude beleuchten". Es erscheint zunächst auf Englisch und kostet umgerechnet etwas mehr als 30 Euro. Wie das Musikmagazin "Rolling Stone" berichtet, werden alle Einnahmen aus dem Verkauf des Buchs an die Amy Winehouse Foundation gespendet, mindestens aber 70 000 Pfund. Winehouse starb im Jahr 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung, nachdem sie jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen gekämpft hatte. | Sendebezug: | 27.04.2023 11:40 | NDR 2