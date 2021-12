Weihnachtsbücher für Kinder: Tipps für die Adventszeit Stand: 03.12.2021 16:46 Uhr Für eine besinnliche Adventsstimmung braucht es ein gutes Weihnachtsbuch. Ob Bilderbücher, Bastelbücher, Romane oder Gedichte - Tipps für Kinder in jedem Alter.

von Katharina Mahrenholtz

Die erste Kerze brennt bereits: Am vergangen Wochenende hat die Vorweihnachtszeit begonnen. Für eine schöne Adventsstimmung bei Kindern wie Eltern braucht es Bücher - zum Vorlesen, Basteln oder Anschauen.

"Als der Nikolaus kam": Gedichte zu Weihnachten

Gedichte gehören zu Weihnachten genau wie Lieder. Eines der schönsten Weihnachtsgedichte ist "The Night before Christmas" von Clement C. Moore aus dem Jahr 1822. Es gibt viele Ausgaben dieses Gedichts, in dem der Erzähler von seiner Begegnung mit dem Weihnachtsmann berichtet - eine ist gerade bei Atrium erschienen, illustriert von Kai Würbs mit nostalgisch-zarten Bildern. Die deutsche Übersetzung stammt von Erich Kästner und verbreitet schon von der ersten Strophe an wohlige Weihnachtsspannung:

In der Nacht vor dem Christfest,

da regte im Haus

sich niemand und nichts,

nicht mal eine Maus. Aus "Als der Nikolaus kam" von Erich Kästner

Kindern muss man ein paar landestypische Besonderheiten erklären - etwa dass die amerikanischen Kinder Strümpfe an den Kamin hängen und Santa Claus sein eigenes Transportmittel hat.

Acht winzige Rentierchen

kamen gerannt,

vor einen ganz, ganz kleinen

Schlitten gespannt! Aus "Als der Nikolaus kam" von Erich Kästner

"Lichtungen": Bastelbuch-Adventskalender für Kinder ab 5

Was man ebenfalls unbedingt in der Vorweihnachtszeit braucht, ist ein gutes Bastelbuch - umso besser, wenn es wie ein Adventskalender funktioniert. Von den niedersächsischen Künstlerinnen Stephanie Brall und Ann-Kathrin Blohmer ist jetzt ein wunderbar poetisches Adventskalenderbuch für Kinder ab fünf Jahren erschienen.

Für jeden Tag gibt es eine Doppelseite voller guter Ideen: Bastelanleitungen, Geschichten, Rätsel, Rezepte, Spielideen für Drinnen und Draußen. Immer wieder gibt es Platz für eigene Eintragungen - einen Wunschzettel etwa - und immer folgt das kleine Eichhörnchen, das man direkt am ersten Tag ausschneidet und oben am Kalender befestigt. "Lichtungen" heißt dieser Mitmach-Kalender, der die Kinder bis zum 26. Dezember begleitet.

"Sommerby 3": Roman für Kinder ab 10

Und wer einen richtig dicken Roman für die nächsten Wochen oder schon jetzt ein Weihnachtsgeschenk für Kinder ab etwa zehn Jahren sucht, dem sei unbedingt der dritte Band der "Sommerby"-Trilogie von Kirsten Boie ans Herz gelegt. Martha, Matts und Mikkel hatten sich eigentlich auf ein ruhiges Weihnachtsfest bei Oma Inge gefreut, aber dann erfahren sie, dass die Steuermanninsel verkauft werden soll: Das wollen die Einheimischen natürlich nicht hinnehmen - also gibt es vor Heiligabend noch jede Menge Aufregung inklusive Schneesturm.

"Wie wir in Småland Weihnachten feierten" von Astrid Lindgren

In "Wie wir in Småland Weihnachten feierten" erzählt Astrid Lindgren von ihrem eigenen Weihnachtsfest im Jahr 1913. Wie sie mit ihrem Bruder Gunnar einen Baum aus dem Wald holt, ungeduldig auf die Bescherung wartet, im Korbschlitten zur Großmutter fährt. Keine große Action, aber der heimelig-altmodische (und auch witzige!) Text und die Illustrationen sorgen sofort für das typische Lindgren-Gefühl - ein Buch, das wirklich wunderbar in die Weihnachtszeit passt.

Weihnachts-Bilderbuch mit Reimen für Kinder ab 3

"Eins zwei drei Rentier" von Nadia Budde ist ein kleinformatiges witziges Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren. Hier tritt nacheinander das typische Weihnachtspersonal auf: Nussknacker, Lebkuchenmann, Lamm, Tanne, Rentier - alles plakativ gezeichnet und herrlich schräg gereimt.

