Vorlesebücher über ungewöhnliche Freundschaften Stand: 09.04.2022 06:00 Uhr Freundschaft spielt im Leben von Kindern eine zentrale Rolle. Und natürlich auch im Leben von Erwachsenen. Susanne Birkner hat drei Bücher über ungewöhnliche Freundschaften herausgesucht.

von Susanne Birkner

"Julia und ihr kleiner Urgroßvater" von Jens Sparschuh

Eine ganze Woche, allein, ohne den nervigen Bruder, zu ihrem geliebten Urgroßvater August aufs Land. Ein Traum für Julia. Jeden Tag nehmen wir uns etwas ganz Besonderes vor, sagt der. Und natürlich hat das nichts mit Smartphones oder Fernsehen zu tun, sondern Dinge, die ihr auch ihre hippen, jung gebliebenen und aktivurlaubenden Großeltern nicht bieten würden: Barsche angeln, Schattenspiele, Eier im Stall suchen oder die Modelleisenbahn fahren lassen. Ganz alt und ganz jung verbindet die Freude an den kleinen Dingen, am Spielen. Julia gewinnt bei ihrem kleinen Urgroßvater die Stärke, sich auch in der Stadt zu behaupten. Es ist eine zauberhafte Freundschaft, die natürlich irgendwann enden muss. Das erzählt Jens Sparschuh so liebevoll, lakonisch und mitfühlend, dass der Tod hier weder verklärt noch dämonisiert wird. Er gehört zum Alter dazu - aber in Julias Erinnerungen bleibt August unvergessen.

"Die Yetis sind los! Verflixt und zugeschneit" von Stefan Gemmel

Am südlichsten Zipfel des Südpols leben Bibber und Rosa, zwei Yeti-Kinder. Alles hier ist weiß, weiß und nochmals weiß. Bis auf eines: Rosas Fell ist rosa. Rosa möchte gerne wissen, ob es noch mehr Farben auf der Welt gibt. Opa Yeti ist der einzige, der ihr verschneites Zuhause je verlassen hat. Er hat angeblich schon einmal einen Menschen gesehen. Die anderen Yetis glauben ihm nicht, dass es die gibt. Menschen - davon erzählt man doch nur kleinen Yetis vorm Schlafengehen. Bibber und Rosa beschließen, die Welt hinter den Bergen zu erforschen - und entdecken tatsächlich eine Forschungsstation der Menschen. Sie freunden sich mit zwei Menschenkindern an, erklären sich gegenseitig ihre Welt und finden Gemeinsamkeiten: Schneeballschlachten finden alle gut. Das liebevoll bebilderte Buch zeigt: einfach mal nett sein zueinander, wenn man einem Yeti - oder umgekehrt einem Menschen - begegnet. Herzenswärme in eiskalter Umgebung.

"Eins über mir" von Christian Duda

Severin ist nicht dumm. Nur etwas kribbelig im Kopf. Langsamer als andere Erwachsene. Deswegen hat er einen Betreuer, der sich um ihn kümmert. Sein geordnetes Leben gerät durcheinander, als eines Tages die fünfjährige Hilde vor der Tür steht, seine Nachbarin, die so fordernd ist, dass Severin es nicht schafft, ihr etwas entgegenzusetzen. Hilde kommt einfach immer wieder und geht nicht mehr weg. Als sie dann auch noch erfährt, dass Severin ein echter Prinz ist (ja, wirklich, ein direkter Nachfahre des letzten deutschen Königs), setzt sie sich in den Kopf, Severin zu heiraten. Und wie gesagt: Hilde ist stur. Sie weiß natürlich nicht, wie das auf Erzieherinnen und die Nachbarschaft und dann auch noch die Boulevardpresse wirkt, wenn angeblich ein 29-jähriger Prinz eine Fünfjährige heiraten will. Großes Chaos also, das Christian Duda mit ebenso großem sprachlichen Witz beschreibt und auflöst. Severin ist eine großartige Kinderbuchfigur: konfus, überfordert, sehr besonders und überhaupt nicht klischeehaft. "Eins über mir" überrascht, begeistert und erzählt eine richtig spannende Geschichte - und das mit einem echten Prinzen und dann auch noch einem Schloss. Mehr geht nicht.

