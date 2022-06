Victor Jestins "Hitze": Sommer-Roman Stand: 23.06.2022 16:12 Uhr Victor Jestins Roman-Debüt ist kein unbeschwerter Sommer-Roman, sondern erzählt von einem Geheimnis um ein gewaltiges Ereignis eines Teenagers.

von Susanne Birkner

Bücher sollen uns entführen - und meine Empfehlung tut das gleich doppelt: sie versetzt einen in die aufwühlenden Gefühle der Jugend und an einen glühend heißen Campingplatz in Frankreich. Victor Jestins Debut "Hitze" ist ideal für semi-sonnige norddeutsche Ferientage – denn hier flirrt die Luft. Ein kurzes, atemloses Buch für den Sommer. Es handelt von dem 17-jährigen Léonard, der auf diesem Campingplatz Familien-Urlaub macht - und es einfach nur hasst. Und dann - ein Moment, eine Entscheidung, nichts ist mehr wie vorher: Nachts auf dem einsamen Spielplatz entdeckt Léonard Oscar, Typ selbstbewusstes Großmaul.

Gerade noch hat der auf der Party mit dem Mädchen rumgemacht, das Léonard selber heimlich toll findet. Jetzt hängt er betrunken auf der Schaukel. Die Seile um den Kopf gewickelt. Und Léonard sieht ihm beim Sterben zu. Er greift nicht ein. Und damit muss er klar kommen. Und damit müssen wir als Leserinnen und Leser klar kommen. Denn das erschüttert einen beim Lesen so, gerade weil Léonard so ein ganz normaler, zurückhaltender Junge ist. "Hitze" von Victor Jestin.

Infos zum Buch Titel: "Hitze"

Autor: Victor Jestin, aus dem Französischen von Sina de Malafosse

Verlag: Kein & Aber

Preis: 20 Euro

ISBN: 978-3-0369-5828-6

Seiten: 158

