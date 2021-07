Lesetipps für die Ferien vom Roadtrip bis zum Segelabenteuer Stand: 19.07.2021 12:00 Uhr Endlich Zeit zum Abtauchen in die Ferienlektüre: Fünf Kinderbuch-Tipps für Kinder ab zehn Jahren für die Sommerferien - mit einem Roadtrip von Kate O'Shaughnessy und einem Segelabenteuer.

von Katharina Mahrenholtz

"Das Glück wartet nur bis um vier" von Kate O'Shaughnessy

Die elfjährige Maybelle lebt mit ihrer Mutter in einer Wohnmobilsiedlung. Als Maybelle einige Wochen allein ist, kümmert sich Mrs. Boggs um sie. Die ist alt und etwas seltsam und lebt auch in der Wohnmobilsiedlung. Eines Tages hört Maybelle die Stimme ihres Vaters im Radio. Sie hat ihn nie gesehen, erkennt ihn aber an seinem Lachen, denn das hat sie auf einer alten Anrufbeantworternachricht konserviert. In seiner Radioshow kündigt der Vater einen Gesangswettbewerb in Nashville an - und Maybelle meldet sich dort an. Sie kann Mrs. Boggs überzeugen, sie dorthin zu fahren.

Es wird ein Roadtrip voller Überraschungen. Die erste taucht wenige Kilometer nach der Abfahrt auf: Tommy, ein Junge aus der Nachbarschaft, der Maybelle zusammen mit seinen Freunden immer ärgert, hat sich als blinder Passagier in den Camper von Mrs. Boggs geschlichen und will mit nach Nashville. Maybelle ist entsetzt, aber Mrs Boggs reagiert sehr gelassen. Tommy darf bleiben. Als sie schließlich in Nashville ankommen, haben sich die drei Reisenden ganz neu kennengelernt und dabei einige Überraschungen erlebt.

Buch-Info "Das Glück wartet nur bis um vier"

von Kate O'Shaughnessy

aus dem Englischen von Barbara Lehnerer

dtv junior

ab 10 Jahren / 304 Seiten / 12,95 Euro

ISBN: 978-3-423-76320-2

"Pelikansommer" von Gillian McDunn

Cat lebt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Henry, genannt Küken, in San Francisco. Weil die Mutter viel arbeitet, muss Cat sich oft um den Haushalt und auch um Küken kümmern. Das macht sie zwar gern, aber manchmal fehlt ihr doch Zeit für sich. Als dann auch noch ihr bester Freund Rishi nach Atlanta in Georgia zieht, fühlt sich Cat oft ganz schön allein. Zum Glück sind jetzt Sommerferien. Cat und Küken werden drei Wochen bei Rishis Familie verbringen, während Mama in Atlanta einen Kurs für Illustratoren gibt.

Doch kurz nach der Landung erfahren sie, dass Rishis Oma in Indien einen Herzinfarkt hatte und die ganze Familie dorthin unterwegs ist. Cats Enttäuschung ist riesig. Als ihre Mutter dann erklärt, dass sie die Ferien stattdessen bei ihren Großeltern auf einer Inseln im Atlantik verbringen werden, ist sie nicht wirklich beruhigt. Denn die Großeltern kennt sie wegen eines alten Familienstreits kaum. Doch dann lernt Cat die quirlige Harriet kennen und findet ein gemeinsames Hobby mit ihrem Großvater. Warum bloß hat sich ihre Mutter so mit ihm verkracht? Cat beschließt, das herauszufinden und die beiden wieder zu versöhnen.

Buch-Info "Pelikansommer"

von Gillian McDunn

aus dem Englischen von Katja Maatsch

FISCHER Sauerländer

ab 10 Jahren | 336 Seiten | 15 Euro

ISBN: 978-3-7373-5674-9

"Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer" von Judith Burger

Die zwölfjährige Astra freut sich auf die Sommerferien. Wie jedes Jahr fährt sie nach Geschrey. Das ist ein kleines Dorf auf dem Land, wo ihre Eltern ein Theaterstück inszenieren. Dieses Jahr darf Astra sogar mitspielen. Sie ist sehr aufgeregt - bis es dann so gar nicht klappt, wie sie es sich erträumt hat. Und dann ist da noch ihr bester Freund Ringo, mit dem sie jeden Sommer im See badet und Eis essen geht und der in diesem Jahr irgendwie anders ist.

Ein leises Buch und sehr dicht erzählt. Die Hitze des Sommers quillt aus jeder Seite, aber auch enttäuschte Erwartungen, neue Pläne und eine leise Ahnung vom Erwachsenwerden.

Buch-Info "Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer"

von Judith Burger

Gerstenberg Verlag

ab 10 Jahren / 192 Seiten / 14 Euro

ISBN 978-3-8369-6112-7

"Dumme Ideen für einen guten Sommer" von Kiera Stewart

Ausgerechent in den Sommerferien muss die 12-jährige Edie aus Boston mit ihrer Familie nach Florida reisen, um dort das Haus ihrer verstorbenen Großmutter Petunia auf Vordermann zu bringen. Zum Glück ist ihre coole Cousine Rae mit von der Partie. Die beiden haben sich lange nicht gesehen, sind aber jetzt wieder sofort ein Herz und eine Seele.

Als sie beim Aufräumen eine Liste finden, die ihre Großmutter als junges Mädchen geschrieben hat, steht der Plan für den Sommer: Sie werden "Petunias gute Ideen für den Sommer 1962" in die Tat umsetzen, auch wenn einige davon ziemlich abenteuerlich klingen - wie etwa "Eine Schlange mit bloßen Händen fangen" und "Im Hurrikan tanzen". Vor allem für Edie, die sich vor Tieren (und anderen Dingen) fürchtet, wird das eine Herausforderung der besonderen Art!

Buch-Info "Dumme Ideen für einen guten Sommer"

von Kiera Stewart

aus dem Englischen von Susanne Klein

Carlsen Verlag

ab 11 Jahren / 256 Seiten / 7,99 Euro

ISBN: 978-3-646-92832-7

"Calypsos Irrfahrt" von Cornelia Franz

Die Ferien hat sich Oskar anders vorgestellt. Vier Wochen Segelreise im Mittelmeer, nur er und seine Eltern - das wird Oskar schon nach drei Tagen viel zu langweilig. Aber dann tauchen neben ihrem Boot zwei Kinder in einem Rettungsring auf. Sie sind von einem Flüchtlingsboot gefallen und wären fast ertrunken. Oskars Familie nimmt Nala und ihren kleinen Bruder Moh an Bord - und dann werden die Ferien doch noch ziemlich aufregend.

Auf wenigen Seiten erzählt Cornelia Franz eine Geschichte, die sich wirklich so zutragen könnte - auch wenn es fast unglaublich scheint.

Buch-Info "Calypsos Irrfahrt"

von Cornelia Franz

Carlsen Verlag

ab 10 Jahren / 144 Seiten / 12 Euro

ISBN: 978-3-551-55519-9

