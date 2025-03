Thriller und Krimis im März: Jede Menge Spannung und Plottwists Stand: 21.03.2025 06:00 Uhr "Die Komplizin", der siebte Band der Eddie-Flynn-Reihe, ist ideal für Fans von Gerichtsdramen; "Don't Let Her Stay" steckt voller unvorhergesehener Wendungen; und "Sieben Stunden" ist der bisher beste Thriller von Megan Miranda.

von Katja Eßbach

Jeden Monat erscheint eine schier unübersichtliche Menge an neuen Thrillern und Kriminalromanen. Um Ihnen die Suche nach den lesenswerten zu erleichtern, stellen wir Ihnen drei Thriller von englischsprachigen Autorinnen und Autoren vor.

"Die Komplizin" von Steve Cavanagh - übersetzt von Jörn Ingwersen

Carrie Miller ist ungewollt berühmt. Sie ist die Frau des "Sandmanns", eines Serienkillers, der nach dem letzten Mord verschwand. Jetzt steht Carrie in Manhattan vor Gericht, denn ihr wird vorgeworfen, die Komplizin ihres Mannes gewesen zu sein und ihn zu decken. Carrie beteuert immer wieder ihre Unschuld und ihr renommierter Anwalt Eddie Flynn glaubt ihr. Aber im Laufe des Prozesses beginnt er an seiner Mandantin zu zweifeln. Und dann droht der Sandmann damit, weiter zu morden, sollte seine Frau nicht freikommen...

Steve Cavanagh legt sofort ein unglaubliches Tempo vor. Es geht Schlag auf Schlag, die Spannung bleibt auf einem Allzeithoch. Der Plot ist vielschichtig, wird aber geradlinig erzählt und ist nicht überkonstruiert. "Die Komplizin" ist bereits der siebte Band der Eddie-Flynn-Reihe und man kann ihn problemlos auch ohne Kenntnis der Vorgängerbücher lesen.

"Don't Let Her Stay" von Nicola Sanders - übersetzt von Wolfgang Thon

Joanne lebt mit ihrem vermögenden Mann Richard und der gemeinsamen kleinen Tochter in einem komfortablen Haus in der Nähe von London. Die Ehe ist harmonisch, alles scheint perfekt. Bis Chloe, die 20-jährige Tochter von Richard auftaucht, die den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hatte. Jetzt will sie wieder Teil der Familie sein und bietet Joanne an, ihr mit dem Baby zu helfen. Aber schnell hat Joanne das Gefühl, dass mit Chloe etwas nicht stimmt, sie hat regelrecht Angst vor ihr. Und tatsächlich häufen sich seltsame Vorkommnisse. Als Joanne Beunruhigendes aus Chloes Vergangenheit erfährt, will sie ihre Stieftochter nur noch loswerden...

"Don’t Let Her Stay" zieht die Leserinnen und Leser schnell ins Geschehen. Aber herausragend wird Nicola Sanders‘ Thriller durch eine Reihe von wirklich überraschenden Wendungen und einem Showdown, der sich gewaschen hat.

"Sieben Stunden" von Megan Miranda - übersetzt von Melike Karamustafa

Megan Miranda ist mittlerweile eine feste und vor allem erfolgreiche Größe im Thriller-Genre. Ihr neues Buch erzählt die Geschichte von neun Überlebenden eines schweren Schulbusunglücks vor genau zehn Jahren. Als kurz danach eine der Überlebenden Suizid begeht, schließen die übrigen einen Pakt: Jedes Jahr wollen sie sich treffen, sich an die schreckliche Nacht erinnern und einander schützen. Der zehnte Jahrestag aber beginnt mit einem Schock: Erneut hat sich einer von ihnen das Leben genommen. Die Gruppe scheint auseinander zu fallen und muss sich der alles entscheidenden Frage stellen: Was ist in der Unglücksnacht damals wirklich passiert, und haben sie Schuld auf sich geladen?

Dieser Thriller dosiert die Spannung auf den Punkt und überzeugt durch sehr genaue Charakterzeichnungen. Geschickt webt die Autorin Rückblenden ein und kreiert eine unterschwellig beunruhigende Atmosphäre. Der bisher beste Thriller von Megan Miranda.

