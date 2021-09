"Super lesbar": Bücher für Kinder mit Leseschwierigkeiten Stand: 01.09.2021 17:43 Uhr Jedes fünfte Kind kann am Ende der vierten Klasse nicht so lesen, dass der Text dabei auch wirklich verstanden wird. Die "super lesbar"-Reihe des Beltz-Verlags versucht, Kindern mit Leseschwierigkeiten Lust auf Literatur zu machen.

von Susanne Birkner

Die Zielgruppe der "super lesbaren"-Bücher sind Kinder mit Leseschwäche, mit Beeinträchtigung beim Sehen, mangelnder Erfahrung mit Schriftdeutsch oder überhaupt Deutsch - oder Kinder, die einfach keine Lust haben zu lesen. Für die hat der Beltz-Verlag Bücher entwickelt, die sich zum Beispiel an Neunjährige richten, aber nur die Lesekompetenz einer oder eines Siebenjährigen erfordern - "wobei wir natürlich darauf achten, dass das Thema und auch der Wortschatz sich schon an den Neunjährigen orientiert, damit die sich wiederum ernst genommen fühlen und nicht das Gefühl haben, ein Buch auf Babyniveau in den Händen zu halten", sagt Carolin Eichenlaub, die als Lektorin für die Reihe zuständig ist. Sie brieft die Autorinnen und Autoren: Nicht mehr als 15 Wörter pro Satz, keine unnötigen Verschachtelungen, alle Schnörkel, alles Unwesentliche weglassen.

Spannende, kurze Geschichten in einfacher Sprache

Rund einmal die Woche kommen Eltern zu Andreas Mahr und sagen: "Hilfe, mein Kind liest nicht". Der Hamburger Buchhändler ist bei Christiansen in Altona für die Kinderbücher zuständig. Für Kinder mit Leseschwierigkeiten seien die "super lesbar"-Bücher eine gute Option, findet er: "Die 'super lesbar'-Geschichten sind wirklich spannend, aber kurz. Die erschlagen einen nicht, wenn man das Buch in der Hand hat, und auch von der Sprache ist es einfach zu schaffen. Und das kann helfen, wenn Kinder das Gefühl haben, keinen Erfolg beim Lesen zu haben, und darüber ein Erfolgserlebnis schaffen."

Knapp 20 verschiedene "super lesbar"-Bücher erhältlich

Spannend und altersgerecht - das ist das Entscheidende. Denn die sprachlich einfachen Erstlesebücher richten sich ansonsten vor allem an jüngere Kinder - von den Themen bis zu den Illustrationen. Detektivgeschichten und Geschichten über Freundschaft und Liebe, Weltraum- und Schulabenteuer - knapp 20 "super lesbar"-Bücher sind seit dem Frühjahr 2020 entstanden. Der Text ist luftig, die Cover cool - für Neun- bis 13-Jährige gestaltet.

"Wir bekommen oft zurückgemeldet, dass die Bücher nicht nach Fördermaterial aussehen, sondern tatsächlich wie ein echtes Buch", sagt die Lektorin Carolin Eichenlaub. "Die 'super lesbar'-Bücher sind nur erkennbar durch einen roten, ablösbaren Aufkleber auf dem Cover, der signalisiert, dass es sich um ein solches Buch handelt. Eine dezente Angabe zu Alter und Leseniveau findet sich am EAN-Code auf der Rückseite des Buchs." Es muss also niemandem peinlich sein, ein Buch mit einem Leseniveau für Kleinere bei sich herumliegen zu haben.

