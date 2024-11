Santa, Wichtel & Co.: Lustige Kinderbücher für die Wehinachtszeit Stand: 30.11.2024 06:00 Uhr Wir stellen drei Bücher vor, die für schöne Adventsstimmung bei Eltern und Kindern sorgen: "Wie kommt der Weihnachtsmann durch den Schornstein", "101 Wichtel und alles, was du über sie wissen musst" und "Clarice Bean und die Weihnachtswichtel".

von Katharina Mahrenholtz

"Wie kommt der Weihnachtsmann durch den Schornstein" für Kinder ab 3

Illustrationen von Jon Klassen erkennt man sofort. Der Kanadier hat einen ganz eigenen Stil: plakativ und reduziert, kontrastreich und irgendwie retro. Zusammen mit dem preisgekrönten Autor Mac Barnett hat Klassen nun ein Weihnachtsbuch vorgelegt. Die Frage "Wie kommt der Weihnachtsmann durch den Schornstein?" bewegt zwar eher Kinder im anglo-amerikanischen Raum und deutsche Eltern müssten die Santa-Claus-Story kurz erklären, bevor sie das Buch vorlesen, aber dann werden auch schon Dreijährige ihren Spaß haben an den Lösungsvorschlägen in der Schornsteinproblematik. Schrumpft sich der Weihnachtsmann auf Mäusegröße, dehnt er sich wie ein Gummiband oder braucht er einen Rentier-Tritt? Und was macht er, wenn ein Haus keinen Schornstein hat? Kann er im Dunkeln sehen? Hat er eine Nachtsichtbrille? Fragen über Fragen und viele witzige Illustrationen. Ein Buch zum Immer-wieder-Lesen.

"101 Wichtel und alles, was du über sie wissen musst" für Kinder ab 4

Der Wichtel-Trend aus Skandinavien ist längst zu uns rübergeschwappt. Kaum ein Haushalt ohne Wichteltür und Wichtelbriefe. Wer da nicht mitmachen will, aber trotzdem ein Herz für Wichtel hat: Dieses großformatige Bilderbuch geht das Thema mit Witz und Fantasie an. Einige Seiten sind wie Wimmelbilder gestaltet, andere haben fast Sachbuch-Elemente - etwa eine Doppelseite zur Wichtel-Anatomie. Hier erfährt man, dass die kleinen Wesen ein Herz aus Lebkuchen haben, mit Zuckerguss lackierte Fingernägel und spitze Ohren, um ja keinen Wunsch zu verpassen. Es geht um Wichtel-Jobs und -Hobbys, man sieht sie in ihren Häusern und beim Geschenkeeinpacken. Es gibt super viel zu entdecken und zu bestaunen. Ja, das ist manchmal kitschig, aber meistens doch ziemlich niedlich.

"Clarice Bean und die Weihnachtswichtel" für Kinder ab 7

Das Buch zeigt auch Wichtel, aber völlig unkitschig - ein absolutes Vorlese-Must-Have, das den weihnachtlichen Geist in alle Familien bringt - wie Ich-Erzählerin Clarice Bean sagen würde. Clarice freut sich wahnsinnig auf Weihnachten und ist sehr enttäuscht, als ihre Eltern verkünden, dass sie dieses Jahr nur zu siebt feiern wollen - mit Clarices drei Geschwistern und dem Opa. Clarice will viel mehr Gäste und bietet an, sich um alles zu kümmern. Aber dann rechnen die Eltern ihr vor, wie viele Kartoffeln man für 19 Personen schälen muss:

Wenn ich schon bei dem Gedanken ans Kartoffelschälen so müde werde, wie müde werde ich erst sein, wenn ich damit fertig bin? Ich gehe mal davon aus, dass ich dann keine Energie mehr zum Reden, Truthahnbraten oder gar Ferngucken haben werde. Ich komme zu dem Schluss, dass der Versuch, Weihnachten mit mehr als sieben Leuten zu feiern AUSSICHTSLOS ist. Leseprobe

Lauren Childs Geschichten bringen die Gefühls- und Gedankenwelt der Kinder auf den Punkt, sodass sich Kinder und Erwachsene darin wiederfinden und darüber lachen können. In "Clarice Bean und die Weihnachtswichtel" geht es um Weihnachtstraditionen und alltägliche Katastrophen. Pakete werden verwechselt, ein Truthahn fällt aus dem Kühlschrank und Clarice überlegt, wie man ohne Geld gute Geschenke für alle machen kann. Das ganz normale Chaos in einer Familie mit Kindern - herzerwärmend, lustig und sehr weihnachtlich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher