Reisebücher: Mit Odysseus und Kapitän Haddock das Fernweh stillen Stand: 18.11.2022 06:00 Uhr Lesetipps gegen das Fernweh: "In 80 Büchern um die Welt", "Nach Norden", und eine Sonderausgabe zum 80. Jahrestag des ersten Haddock-Auftritts: "Tim und Struppi: Die Krabbe mit den goldenen Scheren".

von Lena Bodewein

Wenn die Tage kälter und grauer werden, wächst die Sehnsucht nach der Ferne. Und weil nicht immer Zeit und Geld für Urlaub vorhanden sind, bieten diese drei Bücher eine Möglichkeit, das Fernweh etwas zu stillen. Ein Sachbuch, ein Roman und ein Tim-und-Struppi-Comic mit viel Wissenswerten zu Kapitän Haddock: Wie lautet sein Vorname? Über wie viele Fluchvarianten verfügt er?

"In 80 Büchern um die Welt": Eine Reise durch Zeiten und Länder

Er sah sich nicht als Touristen; er war ein Reisender und erklärte, dass die Zeit dabei eine wichtige Rolle spielt. Während ein Tourist am Ende von wenigen Wochen oder Monaten nach Hause eilte, hat der Reisende keine Heimat. Er bewegt sich meist langsam im Laufe von Jahren von einem Teil der Erde zum anderen. Leseprobe

Und so wie die Hauptfigur Port in Paul Bowles' Buch "Himmel über der Wüste", kann sich der Leser durch dieses Buch über Reiseerlebnisse bewegen, nur sind es längere Zeiträume: Von 700 vor Christus bis 2021 erstrecken sich die beschriebenen Reisen; sie führen mit dem Auto über den Highway 66, mit dem Zug durch Indien oder auf dem Walfänger Pequod über die Meere. Es geht rund um Island, durch Westaustralien und nach Petuski.

"In 80 Büchern um die Welt" hält, was es verspricht - obwohl es nur 78 Bücher sind: Die Lesenden reisen durch Zeiten und Länder und teilen mit den Autorinnen und Autoren die extremen Erfahrungen: mit Marco Polo an den Hof des Kublai Khan, als Fliehende im von Nazis besetzten Frankreich oder als Boat People von Vietnam ins kanadische Exil.

Zunächst wirkt die Machart vielleicht etwas trocken: Zu jedem Buch gibt es eine wissenschaftliche Ausführung und Erläuterung. Das kann leicht wirken wie beim Proseminar Reiseliteratur - aber die kurzen, prägnanten Texte und vor allem die reiche Bebilderung verhindern das. Das sind etwa die Cover der Originalausgaben der Bücher, alte Landkarten, Karikaturen, Filmplakate, thematisch passende Gemälde auf ganzen Doppelseiten. Die Artikel regen an, mal wieder oder auch zum ersten Mal die Originale zu lesen. Von der "Odyssee" bis zu "Tschick" liefert "In 80 Büchern um die Welt" viele Inspirationen für weitere Leseabenteuer - in einem Winter, in dem das Geld für echte Reisen vielleicht etwas knapper ist.

"Nach Norden": Eine Zugreise voller Gedanken und Begegnungen

Wer nach diesem Werk über Reisebücher Lust auf einen einzelnen Roman mit einer großen Reise hat, dem sei "Nach Norden" ans Herz gelegt. Der Norden, um den es geht, ist der Norden Sri Lankas. Ein unruhiges Land, weltweit oft wenig beachtet. Anuk Arudpragasam erzählt von Krishan, der sich auf eine Zugfahrt begibt, von der Hauptstadt Colombo in die vom jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen singhalesischer Mehrheit und tamilischer Minderheit zerrüttete Provinz. Zu einer Bestattung: Die Haushälterin seiner Großmutter war mit gebrochenem Genick in einem Brunnen ihres Heimatdorfs gefunden worden. Aber seine Reise geht auch nach innen, getrieben von der Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und so erzählt "Nach Norden" sowohl Krishans Geschichte, als auch von einem Land, geprägt durch Verluste und Verletzungen des Bürgerkriegs. Anuk Arudpragasam nimmt uns in seiner eleganten Erzählkunst mit auf eine Zugreise voller Gedanken und Begegnungen.

"Die Krabbe mit den Goldenen Scheren": Sonderausgabe von "Tim und Struppi" zu 80 Jahren Kapitän Haddock

Zum Schluss noch ein Klassiker der Comicliteratur: Der junge Reporter Tim und der alte Kapitän Haddock: Wenn diese beiden Charaktere, begleitet von Struppi, nicht reisen, wer dann? Von Tibet bis zum Sonnentempel, vom Meeresgrund bis auf den Mond. In einer liebevollen Sonderausgabe hat der Carlsen Verlag den 80. Jahrestag des ersten Haddock-Auftritts gewürdigt, das Album "Die Krabbe mit den Goldenen Scheren" - groß, gebunden und vor allem mit acht Sonderseiten. Hier finden sich Dokumente zu Hergés Schaffensprozess und Wissenswertes zu Kapitän Haddock: Wie lautet sein Vorname? Über wie viele Fluchvarianten verfügt er?

