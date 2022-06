Neue Kinderbücher: Witzig-skurrile Geschichten für Kids ab vier Stand: 18.06.2022 06:00 Uhr Lustige Texte, witzige Illustrationen: Ein ängstliches Opossum, verschiedenste Drachen und ein kleiner Räuberhauptmann sind die Helden der Bilderbücher, die Katharina Mahrenholtz vorstellt.

von Katharina Mahrenholtz

"Kommt Zeit, kommt Opossum": Bilderbuch über ängstliche Tiere

Den Helden dieses Bilderbuchs muss man sofort ins Herz schließen: lange Nase, spiddelige Arme und Beine, rosa Ohren, fusseliges Fell und ein panischer Gesichtsausdruck.

Alfred war ein Opossum. Und wenn ein Opossum Angst hat, erstarrt es und stellt sich tot.

Das war ziemlich ungünstig für Alfred, denn er war ein ganz schön ängstliches Opossum. Leseprobe

Alfred war so ängstlich, dass er keine Freunde hatte. Bis er Sofia traf:

Sofia war ein Gürteltier. Und wenn ein Gürteltier ängstlich ist, rollt es sich zu einem Ball zusammen. Leseprobe

Ungünstige Voraussetzungen für eine Freundschaft, aber irgendwie klappt es dann doch. Und sie treffen sogar weitere Tiere mit eigenen Strategien gegen die Angst. Die "Fainting Goat" zum Beispiel, eine Ziege, die vor Schreck in Ohnmacht fällt. Auch ein Stinktier, ein Tintenfisch und ein Chamäleon spielen eine Rolle. Die Geschichte reißt jetzt nicht vom Hocker, aber die Tiere mit ihren Eigenarten sind so schön gezeichnet, dass man dieses Buch einfach gern anguckt.

"Was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne machen": Wunderbares Drachen-Wimmelbuch

Tierbücher gibt es wie Sand am Meer: Wo leben Delfine? Wie sieht das Skelett vom Frosch aus? Und wie vermehren sich Bienen? Aber Sachbücher über Drachen gibt es eigentlich nur in der Bibliothek von Hogwarts. Und deswegen wussten wir doch gar nicht, dass der Urdrache zwei Herzen hat, eins aus Stein und eins aus Gold. Dass es Eisdrachen, Wüsten-, Wald-, Wasser- und Vulkandrachen gibt. Und Minidrachen, die in Minieiern heranwachsen, erst nach einem Jahr schlüpfen und deshalb viel Zeit zum Lesen haben.

Die polnische Autorin und Illustratorin Nikola Kucharska hat ein wunderbares Drachen-Wimmelbuch gestaltet, mit lustig-skurrilen Pseudofakten zu den Fabeltieren. Es geht um Drachenerziehung, -anatomie, -geschichte und Drachenkrankheiten. Prominente Exemplare werden vorgestellt, Lieblingsspeisen und Hobbys. Ein großer Spaß für Kinder ab vier und ihre Eltern!

"Räuberhauptmann Tjamme": Diese Räuberbande muss man lieben

Nach dem Tod des alten Räuberhauptmanns braucht die Bande einen neuen Anführer. Weil ein Räuber nach dem anderen sich um diese Verantwortung drückt, wird schließlich der kleine Tjamme zum Boss erkoren. Und der befiehlt erstmal Großputz in der Räuberhöhle, denn da ist gar kein Platz für neue Beute. Aber wohin mit all den Waschmaschinen, Ziegelsteinen, Angelruten, Hochzeitskleidern? Verschenken? Wegwerfen? Nein! Rauben lassen natürlich!

Lustiger Text, witzige Illustrationen - diese Räuberbande muss man lieben. Und in die aufgeräumte, gemütliche Höhle möchte man gern gleich einziehen, um mit den Räubern Karten zu spielen und typische Räubergeräusche zu machen.

Die Titel in der Übersicht "Kommt Zeit, kommt Opossum" von Jennifer Black Reinhardt

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

14 € bei dtv

32 Seiten

978-3-423-76377-6



"Was für unfassbare Sachen echte Drachen gerne machen" von Nikola Kucharska

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

16 € bei Thienemann-Esslinger

32 Seiten

978-3-522-45982-2



"Räuberhauptmann Tjamme" von Saskia Hula und Fiete Koch

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

14,95 € bei G&G

40 Seiten

978-3-7074-5250-1

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Klassikboulevard | 18.06.2022 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher