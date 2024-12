Neue Kindercomics: Von Magisch über abgehoben bis musikalisch Stand: 28.12.2024 08:00 Uhr 2024 geht langsam zu Ende. Zeit, sich nochmals der immer stärker werden Sparte der Kindercomics anzunehmen. Comic-Experte Mathias Heller stellt drei Bücher vor, die magisch, wissensreich und musikalisch sind.

von Mathias Heller

"Mukkekukke": Generationsübergreifender Spaß für die ganze Familie

Wenn sich großartige Zeichnerinnen und Zeichner in einem Buch zusammenfinden, muss zwangsläufig etwas Besonderes herauskommen. Und wenn sie dann noch Lieder in kleine Comic-Geschichten verwandeln, wirds gleich doppelt spannend. Da jagen, kloppen und umarmen sich drei bunte Figuren zum "Rangel Song" von Musiker Olli Schulz. Da schießt Zeichnerin Nadia Budde ein kleines Fröschlein träumend zur Musik von Manfred Krug durchs All, oder Erfolgsillustrator Axel Scheffler zeichnet kleinen Mäusen große Augen, wenn sie dem Katzenduett von Giachino Rossini lauschen. Nicht zu vergessen, wenn Schweine, Katzen und Pferde zum Punk-Rock-Lied "Hurra" der Ärzte tanzen.

"Mukkekukke” heißt dieses Buch, das seinen Reiz erst richtig entfaltet, wenn man die jeweilige Musik zur Geschichte hört. Und die wird in einer eigenen Playlist auf verschiedenen Streaming-Plattformen gleich mitgeliefert. Die kurzen Geschichten funktionieren auch ohne Sound, dennoch wirken sie teilweise etwas trocken wie Pommes ohne Mayo oder Ketchup, aber mit den Liedern wird dieser Musik-Comic ein generationsübergreifender Spaß für die ganze Familie.

"Im Orbit des Neptun": Spannendes Weltraum-Abenteuer

Die Kinderbuchreihe "Was ist was" gehört zu den erfolgreichsten Wissensbüchern. Von den insgesamt rund 150 Bänden wurden 100 Millionen Exemplare in 45 Sprachen verkauft. Nun gibt es Comics unter dem Was-ist-was-Label. Drei Bände sind bisher erschienen – Protagonisten sind Will, Iris und Wenko, die mit Professor Quecksilber auf verschiedene Missionen gehen. So reisen sie etwa durch unser Sonnensystem, um für Quecksilbers Geranie den besten Lebensraum zu suchen. Nebenbei erfahren wir vieles über Entfernungen der Planeten, deren Größe und Oberflächentemperatur.

Mit viel Tempo erzählt, ist "Im Orbit des Neptun", so der Titel, ein kurzweiliges wie spannendes Weltraum-Abenteuer für wissensdurstige Kinder. Kaum eine Seite vergeht ohne eine Infobox, in der Stichwörter aus der Handlung genauer erklärt werden - vom Urknall über Lichtgeschwindigkeit bis hin zu Weltraumanzügen. Im besten frankobelgischen Stil wird es durch den Schwung der Zeichnungen selten ruhig auf den Seiten. Spannung und viel Wissenswertes, genau das Richtige für Kinder, die sich für die unendlichen Weiten des Weltalls interessieren.

"Kleine Hexe Nebel": Anwärter auf den schönsten Kinder-Comic des Jahres

Wenn eine Geschichte mit dem Satz beginnt: "In ein paar Tagen werde ich von einem Drachen verschlungen." und dieser Satz von einem kleinen, knubbeligen, süßen, schwarzen Schweinchen stammt, dann wird man das Buch nicht so schnell aus der Hand legen können. "Kleine Hexe Nebel" heißt eine neue Reihe von den Franzosen Jerome Pelissier und Carine Hinder. Ihre Hauptfigur ist, neben dem Schweinchen, ein kleines Mädchen namens Nebel. Sie glaubt fest daran, hexen zu können. Ausgestattet mit schwarzem Mantel, einem zu großen Spitzhut und einem kleinen Ast als Zauberstab, will sie ihr kleines Dorf vor bösen Wesen beschützen.

Voller Witz, der fast in jedem Bild zu entdecken ist, erzählt das Buch von einem selbstbewussten, willensstarken Mädchen, das sich unerschrocken gängigen Regeln entgegenstellt. Mit großem Herzen und dem Glauben an die eigene Stärke gelingt Nebel Unerwartetes. "Das Erwachen des Drachen", so der Titel des ersten Bandes der Comic-Reihe, ist ein ver- und bezauberndes Buch, das durch die liebevollen Zeichnungen und die abgestimmte Kolorierung zu einem Anwärter auf einen der schönsten Kinder-Comics des Jahres wird. Immer-wieder-lesen-wollen-Faktor: Sehr hoch!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 28.12.2024 | 16:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher