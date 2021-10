Neue Bilderbücher für Kinder ab 4 Stand: 15.10.2021 15:48 Uhr Die Tage werden kürzer - was macht man bloß, denken einige Eltern sicher schon. Zum Glück gibt es Bücher! NDR Info stellt drei Bilderbücher für Kinder ab etwa 4 vor.

von Katharina Mahrenholtz

"Fritz & Frieda: Ein Frischling kommt selten allein" von Anna Böhm und Imke Sönnichsen

Es ist die uralte Geschichte vom Kind (in diesem Fall: Frischling Frieda), das sich im Wald verläuft und nur durch einen Freund (hier: Fuchs Fritz) wieder zu seinen Eltern zurückfindet. Die Tierkinder der Illustratorin Imke Sönnichsen erzeugen einen sofortigen "Ach, süß!"-Effekt - und auch ansonsten ist die Gestaltung ganz besonders gelungen. Nachdem Fritz Frieda getröstet hat, beginnen sie zu spielen: springen übereinen Fluss, verstecken sich hinter Steinen, rennen um einen Baum - und da capo. Diesen Kreislauf eines simplen Spiels, in das sich nur Kinder total verlieren können, hat Imke Sönnichsen in einer Draufsicht mit Pfeilen illustriert - wunderbar treffend. Und so ergibt sich aus Bildern und Anna Böhms Text ein wunderbarer Vorlesefluss. Für Kinder ab 4 und alle Eltern, die es aushalten können, dass Wildschweine einen Handwagen ziehen.

Buch-Info Fritz und Frieda: Ein Frischling kommt selten allein

von Anna Böhm (Autor), Imke Sönnichsen (Illustrator)

32 Seiten, 13 Euro

Oetinger

978-3751200165

"Ich will jeden Tag Geburtstag feiern!" von Tony Ross

Tony Ross ist vor allem als Kinderbuchillustrator bekannt. Die "Little Princess"-Bücher schreibt er auch selbst. Die Reihe ist in England legendär - in Deutschland sind erst einige Bände erschienen, die meisten gibt es nur noch antiquarisch. Nun hat sich offenbar der 360-Grad-Verlag der kleinen Prinzessin angenommen - gut so! In diesem Band spielt Tony Ross durch, was passieren würde, wenn der Kinderwunsch, jeden Tag Geburtstag zu haben, Wirklichkeit würde.

Jeden Tag bekam die Prinzessin neue Geschenke. Aber die Geschenke wurden immer merkwürdiger. Der Admiral schenkte der Prinzessin einen gekauten Kaugummi. Der General schenkte ihr ein Stück Schnur mit einem Knoten, und die Magd schenkte ihr eine kaputte Klammer.

Man ahnt es: Die täglichen Geburtstage werden bald langweilig. Ein typisches Tony-Ross-Buch: Witziger Text und karikaturhafte Illustrationen - der Spaß beim Vorlesen ist garantiert. Für geburtstagsfanatische Kinder ab 3 Jahren.

Buch-Info Ich will jeden Tag Geburtstag feiern!: Kleine Prinzessin



von Tony Ross (Autor, Illustrator)

32 Seiten / 12 Euro

360 Grad Verlag

978-3961855520

"Stark wie ein Tiger" von Karl Newson und Ross Collins

Die Maus ist eine Angeberin. "Ich bin ein Tiger", sagt sie. Quatsch, meinen die anderen Tiere und erklären ihr, warum sie kein Tiger sein kann: zu klein! Nicht gestreift! Kann nicht klettern! Die Maus bleibt stur. Und dann taucht ein richtiger Tiger auf und brüllt. Die Maus lässt sich nicht beeindrucken.

Hahaha Du bist kein Tiger. Du bist eine Maus. Schau dir dein kleines zuckendes Näschen an. Schau dir deine kleinen zuckenden Pfötchen an. Bestimmt hast du Käse zum Frühstück gegessen. ICH bin ein Tiger.

Die Maus ist wahnsinnig überzeugend. Am Ende glauben die Tiere inklusive der - eigentlich - echte Tiger ihr alles. Größe ist eben nicht entscheidend - aufs Selbstbewusstsein kommt es an!

Pointierter Text, wunderbare plakative und farbenfrohe Illustrationen - mal wieder ein Bilderbuch, das wie ein guter Witz funktioniert und garantiert zur Lieblingslektüre für alle Kinder ab 4 wird.

Buch-Info Stark wie ein Tiger!

von Karl Newson (Autor), Ross Collins (Illustrator)

32 Seiten / 14,99 Euro

FISCHER Sauerländer

‎978-3737357340

