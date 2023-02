Neue Bilderbücher: Vorlesespaß für Kinder ab vier Jahren Stand: 18.02.2023 06:00 Uhr Katharina Mahrenholtz stellt zwei Bilderbücher vor, die auf ihre Weise sehr besonders sind: "Dr. Seuss' Schlummerbuch" übers Schlafengehen und "Dieses Buch ist leer", bei dem der Titel Programm ist - zumindest auf den ersten Blick.

von Katharina Mahrenholtz

Fantasievolle Reime und witzige Illustrationen: "Dr. Seuss' Schlummerbuch"

Ja, Dr. Seuss muss man eigentlich im englischen Original lesen. Aber das geht natürlich nicht mit vierjährigen Kindern. Also freuen wir uns, dass Nadia Budde eine sehr geniale Übersetzung geschrieben und der Kunstmann Verlag ein weiteres Dr.-Seuss-Buch mit und von ihr neu herausgebracht hat. Das Schlummerbuch bietet 56 herrlich verrückte Seiten übers Schlafengehen.

Gähnen steckt an, so ähnlich wie Lachen.

Fängt einer erst an, müssen alle es machen.

Bei Will Wanns Freunden, so wird nun berichtet,

Hat man Gähner bis hinab in die Rachen gesichtet. Leseprobe

Es ist abends und alle werden müde. Die Fluffi-Flaum-Vögel bauen sich rasch ein Nest, der Zugbrückenzieher gähnt, der Hinkelhorn-Bläserclub liegt sogar schon im Bett - und auch ihre Hörner haben jeweils einen Schlafplatz.

Wie immer bei Dr. Seuss gibt es bekannte und frei erfundene Wesen - und nie wurde das Gegähne und Geschnarche, das Schlafwandeln und Träumen, Schlafen und Schlummern fantasievoller gereimt.

Sie schlafen auf Treppen! Auf Seilen! Und Blüten!

In Briefkästen, Schlüssellöchern und in Kajüten!



Überall

Ist es nun

Mucksmäuschenstill.

Und jeder schläft

Genau da, wo er will. Leseprobe

"Dr. Seuss' Schlummerbuch" ist ein überbordender Vorlesespaß mit witzigen Illustrationen, auch für Eltern - Kicheralarm und Begeisterung garantiert.

Ein etwas anderes Bilderbuch: "Dieses Buch ist leer"

Der Titel ist Programm: Das Buch ist leer. Zumindest auf den ersten Blick. Nur weiße Seiten und die Aufforderung:

Du brauchst erst gar nicht nachzusehen.

Dieses Buch ist wirklich leer. Leseprobe

Aber halt - hinter der zweiten Ausklappseite versteckt sich ein Hamster. Ups.

Du hast etwas gesehen?

Nein, das kann unmöglich sein.

Das ist ein leeres Buch.

Hier gibt es nichts zu sehen. Leseprobe

Man möge die Klappe wieder schließen, so die höfliche Aufforderung des Erzählers, der weiterhin behauptet, es handele sich hier um ein leeres Buch. Aber es werden von Seite zu Seite mehr Hamster. Die wollen eigentlich nicht entdeckt werden. Deshalb verstecken sie sich hinter den Klappen. Die Kinder werden im Text immer wieder direkt angesprochen und zum Handeln animiert: "Komm, wir schließen die Klappe wieder" oder "Na gut. Du hast recht." Damit wird durchgehend ein Ton getroffen, den die Kinder lieben - gemeinsam gaukelt man sich vor, dass da gar keine Hamster sind, wundert sich immer mehr, was es mit diesem Buch auf sich hat und steuert allmählich auf die Pointe zu - die hier natürlich nicht verraten wird. Wirklich mal ein ganz anderes Bilderbuch!

Die Titel in der Übersicht "Dr. Seuss' Schlummerbuch" von Dr. Seuss

Übersetzt von Nadia Budde

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

18 € bei Kunstmann

59 Seiten

978-3-95614-519-3



"Dieses Buch ist leer" von Daniel Fehr und Lindsey Thomas

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

14 € bei Penguin Junior

30 Seiten

978-3-328-30130-1

