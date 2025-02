Neue Bilderbücher: Alltagsnahe Geschichten für Kinder ab drei Stand: 01.02.2025 06:00 Uhr Wir stellen drei Bilderbücher vor, die Kinder ab drei in ihrem Alltag abholen: "Gleich ..." übers Trödeln und Drängeln, "Meins!" übers Nicht-Teilen-Wollen und "Ein Stein für dich" über große und kleine Steine.

von Katharina Mahrenholtz

"Gleich ..." von Katja Reider und Sabine Wilharm

"Gleich" ist wahrscheinlich eines der Worte, die am häufigsten im Alltag mit Kindern gesagt werden - und zwar von Kindern und Eltern. Darum geht es in diesem Buch. Lenny soll zum Frühstück kommen. "Gleich", sagt er. Er ist nämlich gerade mitten in einem Dschungelabenteuer im Kinderzimmer. Die Eltern warten, Lenny trödelt - beim Waschen, beim Essen, beim Anziehen. Endlich kann es losgehen zum Spielplatz, aber jetzt kommt Mama nicht. "Gleich", sagt sie. Erst muss sie noch dies und das und jenes.

In der Geschichte werden sich Eltern und Kinder ertappt fühlen - und können ins Gespräch kommen übers Trödeln und Drängeln. Mit vielen witzigen Illustrationen von Sabine Wilharm.

"Meins!" von Klara Persson und Charlotte Ramel

Nico kommt zum Spielen - darauf freut sich Sally. Einerseits. Andererseits will sie nicht, dass Nico mit ihrem Stofftier spielt. Mama schlägt vor, das Stofftier so lange in den Schrank zu legen. Aber Sally will auch nicht, dass Nico mit ihrer Eisenbahn, der Parkgarage oder der Ritterburg spielt. Und auf ihrem Bett darf er auch nicht hopsen. In einer irrwitzigen Aktion wird nach und nach der ganze Hausstand in den Schrank verbannt - inklusive Kühlschrank, Badewanne, Sofa. Alles. Auch Mama. Und schließlich sogar Nico, denn auch Eva will kommen, und die soll nicht mit Sallys Freund spielen.

Aber was ist das für ein Geräusch? Sally legt ein Ohr an die Schranktür. Spielen die da drin etwa? Hä?! Ohne sie? Leseprobe

"Meins!" ist eine Geschichte, die das Nicht-Teilen-Wollen auf die Spitze treibt. Die Zeichnungen der schwedischen Illustratorin Charlotte Ramel sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil oft nur zweidimensional und recht reduziert, entfalten aber gerade deshalb einen besonderen Reiz.

"Ein Stein für dich" von Mary Lyn Ray und Felicita Sala

Wer kennt sie nicht, die Kinder, die in jedem Stein ein Juwel sehen und alle - egal ob groß oder klein - mitnehmen und niemals wieder hergeben wollen. Familien transportieren kiloweise Steine aus dem Urlaub mit nach Hause und auch auf allen Spielplätzen liegen unwiderstehliche Schätze. Um diese Sammelleidenschaft geht es in dem großformatigen Buch - eine Art Philosophie der Steine.

Kleine Steine sind für die Hosentasche. Manche Steine kann man wirklich gut stapeln, einfach um sie zu stapeln. Auf mittelgroßen Steinen kann man besonders gut sitzen. Leseprobe

Sätze, die jedes Kind unterschreiben würde - und so ist dieses Buch beim Vorlesen auch ein Triumph, denn endlich wird den Eltern mal die Bedeutung von Steinen erklärt. Mit vielen besonderen Illustrationen von Steinen - groß, mittelgroß und klein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher