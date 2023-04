"Mindset": El Hotzo formt ein Schaf im Wolfspelz Stand: 05.04.2023 07:38 Uhr Sebastian Hotz alias El Hotzo erreicht auf Twitter und Instagram mit scharfen politischen Kommentaren ein Millionenpublikum. Mit seinem Roman "Mindset" zeigt er, dass er mehr kann als nur kurze Punchlines.

von Alexandra Friedrich

"Erfolg ist kein Glück" - das ist Maximilian Krachs Glaubenssatz - und Verkaufsargument. Der Mittzwanziger ist Motivationscoach aus Gütersloh. Hält Vorträge in Mülheim an der Ruhr, Kassel und Bielefeld. Will vermeintlich "zu schwachen" Männern Stärke beibringen. Will Schafe zu Wölfen machen.

"Was unterscheidet das Schaf von den Wölfen? Das Schaf ist nicht langsamer als der Wolf, beide können bis zu fünfzig Kilometer pro Stunde schnell werden. Das Schaf ist nicht schwächer als der Wolf, beide können mit der Kraft eines Kleinwagens zubeißen. (…) Den Unterschied zwischen Wolf und Schaf kann uns einzig die Psychologie erklären. Der Wolf ist Jäger und das Schaf ist Gejagter, weil ihr Mindset ihnen das vorschreibt." Leseprobe

Im Gegensatz zum wolligen Vierbeiner hat das menschliche Schaf aber die Wahl. "Seine Argumentation ist natürlich ein bisschen krude, ein bisschen am Schafsfell herbeigezogen", sagt Autor Sebastian Hotz über die Hauptfigur im Roman-Debüt. "Mindset" hat er es genannt - für ihn ein "Kampfbegriff", der die neoliberale Erzählung propagiert, "dass jeder Mensch komplett unabhängig von Umwelteinflüssen ist und jeder alles schaffen kann, wenn man sich denn nur genug anstrengt."

Maximilian Krach hat diese Idee verinnerlicht und teilt sie mit seiner Anhängerschaft in schmissigen Parolen:

"Es ist immer zu früh, um aufzugeben."

"Nichts ist unerreichbar, wenn du deinen inneren Wolf entfesselst."

"Ein Diamant ist ein Stück Kohle, das Ausdauer hatte." Leseprobe

Ein Schaf im Wolfspelz

Derartige "Weisheiten" wiederholt Maximilian Krach auch für sich selbst wie Mantras. Bei aller zur Schau gestellten Selbstsicherheit quälen ihn insgeheim Zweifel und Panikattacken. Er ist das Schaf im Wolfspelz. Seine Souveränität ist genau so ein Fake wie die teuren Patek-Uhren. Die Instagram-Bilder vom Yacht-Urlaub: nur Stock-Fotos. Statt teurer Luxusautos fährt Maximilian Krach mit der Regionalbahn. Der angebliche "Erfolgsguru" ist ein Hochstapler. Für Hotz ist es eine fantastische Figur, "weil sie nur fallen kann. Alles, was man über sie schreibt, und jede Situation, in die man sie hineinschreibt, beinhaltet das Bewusstsein, dass sie irgendwann mal auffliegen wird - und darauf freut man sich."

Das sorgt für enorme Spannung, fast wie im Krimi. Eine diebische Vorfreude, begleitet von Belustigung, Abscheu, gar Verachtung. Aber unter diese Gefühle mischt sich - vielleicht nicht Sympathie, aber doch Empathie. Und nicht selten das Gefühl, ertappt zu sein.

Sebastian Hotz' Sprache: pointiert und treffsicher

Hotz entlarvt unser aller Selbstinszenierungs- und Selbstoptimierungswahn, unseren Versuch, den Mangel an Bedeutung mit einer Fülle an Dingen auszugleichen, unsere Suche nach Anerkennung von außen, wenn die innere Sicherheit fehlt. Da hält der Autor auch sich selbst den Spiegel vor: "Ich würde gerne hier sitzen und davon reden, dass Erfolg für mich ein innerer Wert ist, ein innerer Frieden und so weiter. Ist es aber nicht. Erfolg ist für mich schon auch, wenn die Zahlen auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen hochgehen. Erfolg wird für mich auch sein, wenn viele Leute dieses Buch lesen und wenn bei Amazon die Bewertungen bei 4,7 Sternen stehen."

Die Chancen stehen nicht schlecht. Sebastian Hotz erzählt mit viel Ironie, mehr scharfzüngigem Witz als feingeistigem Humor, immer pointiert, treffsicher und scheinbar mühelos. Die jahrelange Schule als Twitter-Satiriker und Gagautor für das ZDF Magazin Royale haben sich ausgezahlt. Aber dass er mehr kann als diese kurzen Punchlines - das hat Sebastian Hotz mit "Mindset" bewiesen.

Mindset von Sebastian Hotz Seitenzahl: 288 Seiten Genre: Roman Verlag: Kiepenheuer & Witsch Bestellnummer: 978-3-462-00284-3 Preis: 23 €

