Krimi des Monats: Zeitreise, Thriller und unblutige Rache Stand: 21.07.2022 11:32 Uhr Drei Tipps für spannende Neuerscheinungen: Es geht um einen unblutigen Thriller, das neue Meisterwerk von Tess Gerritsen und einen Krimi, der im Deutschen Kaiserreich spielt.

von Katja Eßbach

"Fabrik der Schatten" von Matthias Wittekindt und Rainer Wittkamp

"Fabrik der Schatten" zeigt, dass das deutsche Kaiserreich 1910 erstaunlich modern ist. Es gibt immer mehr Automobile und auch Flugzeuge werden immer wichtiger. Wichtig für das deutsche Selbstverständnis und die deutsche Politik ist auch die Erbfeindschaft zum Nachbarn Frankreich. Und die spielt eine große Rolle im Roman.

Zu Beginn gibt es einen verheerenden Zugunfall an einem Bahnübergang. Die Opfer aber wurden erst nach dem Unfall erschossen. Von, so sagen es Zeugen, französisch sprechenden Männern. Kurz darauf wird ein Chemie-Student ermordet, nach demselben Muster. Beide Taten waren von militärischer Präzision. Dieser Umstand und die mutmaßlichen französischen Mörder, rufen den Preußischen Geheimdienst auf den Plan. Dessen Chef Albert Craemer und seine Agentin Lena Vogel beginnen zu ermitteln. Nicht immer mit legalen Methoden.

Das Tolle an diesem Roman ist seine unangestrengte Mischung aus Historie und packendem Kriminalfall. Und mit der Agentin Vogel haben die Autoren eine besondere Protagonistin mit sehr interessantem familiären Hintergrund geschaffen.

Buchdaten Titel: "Fabrik der Schatten"

Autoren: Matthias Wittekind und Rainer Wittkamp

Verlag: Heyne

ISBN: 978-3-453-42509-5

Preis: 11,00 €

"Mutterherz" von Tess Gerritsen

Tess Gerritsen gehört zu den großen amerikanischen Thriller-Autorinnen. Ihre Reihe um Detective Jane Rizzoli und die Gerichtsmedizinerin Maura Isles ist die Vorlage für die Fernsehserie "Rizzoli & Isles". Der neue Fall für die beiden Protagonistinnen aus Boston beginnt mit dem Mord an der Krankenschwester Sofia. Bei ihren Ermittlungen trifft Rizzoli auf Sofias Chef und dessen Tochter Amy. Amy hatte vor kurzem einen schweren Autounfall und fühlt sich seitdem beobachtet und verfolgt. Detective Rizzoli kann sich aber nur schwer auf den Fall konzentrieren, weil ihre Mutter Angela immer wieder dazwischenfunkt. Angela ist fest davon überzeugt, dass ihre neuen Nachbarn höchst verdächtig sind und ihre Tochter die mal unter die Lupe nehmen sollte. Rizzoli glaubt ihrer Mutter nicht und bringt sie damit in höchste Gefahr.

Die Thriller von Tess Gerritsen sind immer minutiös ausgeklügelt, sehr atmosphärisch und spannend bis zum Schluss. Das trifft alles auch auf den neuen Roman zu, den man auch ohne Kenntnis der Vorgänger lesen kann.

Buchdaten: Mutterherz Titel: "Mutterherz"

Autorin: Tess Gerritsen

Übersetztung: Andreas Jäger

Verlag: Limes

ISBN: 978-3-8090-2756-0

Preis: 22,00 €



"Der Plan" von Julie Clark

Im Mittelpunkt des Thrillers stehen zwei Frauen, Meg und Kat, die abwechselnd und auf verschiedenen Zeitebenen erzählen. Meg treibt ein einziger Wunsch an: Sie will Gerechtigkeit für früher erlittenes Unrecht. Dafür schleicht sie sich in das Leben reicher Männer und nimmt sie aus. Aber eigentlich sind das nur Fingerübungen für ihren letzten Coup.

Dafür kehrt sie extra in ihre Heimatstadt Los Angeles zurück. Dort wartet bereits Kat auf sie. Kat ist ebenfalls auf Rache aus. Rache an Meg. Denn die hat ihr Leben zerstört. Und so spinnen die zwei Frauen ein Netz aus Lügen und Manipulationen umeinander. "Der Plan" ist fesselnd geschrieben und psychologisch klug durchdacht. Die überraschende Wendung am Schluss macht das Buch zur perfekten Spannungslektüre.

Buchdaten: Der Plan Titel: "Der Plan"

Autorin: Julie Clark

Übersetzung: Astrid Gravert und Katja Held

Verleag: Heyne

ISBN: 978-3-453-42645-0

Preis: 15,00 €

