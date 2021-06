Kinderbücher: Vier Lesetipps für die Sommerferien

Kleine und größere Lese-Abenteuer für die Ferien Stand: 23.06.2021 12:35 Uhr Endlich Zeit zum Abtauchen in die Ferienlektüre: Vier Kinderbuch-Tipps für Kinder zwischen vier und zehn Jahren für die Sommerferien - mit einem Sommerabenteuer von Kirsten Boie und einer Schatzsuche.

von Katharina Mahrenholtz

"Sommer auf Solupp" von Annika Scheffel

Familie Fröhlich macht Urlaub auf einer winzigen Insel mitten im Meer. Nach der schweren Krankheit des Vaters sollen alle eine schöne Zeit haben und als Familie wieder zusammenfinden. Mari wollte lieber ins Fußballcamp, der kleine Bela in den Freizeitpark. Ihr großer Bruder Kurt ist sowieso ständig schlecht gelaunt.



Doch als sie auf der Insel ankommen, fühlen sich alle sofort wohl in ihrem von Rosen umrankten Ferienhaus. Das Wetter ist schön, duftet nach Zimt und Blumen, man hört immer die Wellen rauschen und Mari findet in Ema sofort eine Freundin. Und sogar Kurt taut allmählich auf und erkundet mit Ema, Mari und dem Inseljungen Joon die Gegend. Immer wieder begegnet ihnen das seltsame Wort "Keilkliff", ein mysteriöser Mann taucht auf - und bald stecken alle in einem richtigen Abenteuer. Ein Buch für lese-erfahrene Kinder, denn das Rätsel ist ziemlich verwickelt.

"Sommer auf Solupp"

von Annika Scheffel

Thienemann-Ensslinger Verlag

ab 10 Jahren / 320 Seiten / 15 Euro

ISBN: 978-3-522-18571-4

"Ein Sommer in Sommerby" von Kirsten Boie

Weil ihre Mutter einen Unfall hatte, müssen die zwölfjährige Martha und ihre kleinen Brüder in den Ferien zu ihrer Oma aufs Land. Allerdings kennen sie diese Oma gar nicht, denn die Familie hat sich vor langer Zeit zerstritten. Und so ist zunächst alles sehr fremd für die Geschwister: Oma hat weder Internet noch Telefon, dafür Hühner und Gänse. Sie kocht literweise Marmelade, um sie zu verkaufen und kümmert sich kaum um die Kinder.

Tatsächlich leben sich Martha und ihre jüngeren Brüder ziemlich schnell ein und wachsen an den Aufgaben, die die Oma ihnen zutraut. Mikkel sammelt die Eier im Hühnerstall ein, damit es Bauernfrühstück geben kann, Martha steuert stolz das kleine Boot, als sie für die Oma zum Einkaufen fahren müssen. Schnell fühlen sich die drei pudelwohl bei ihrer seltsamen Oma und erleben viele kleine und ein großes Abenteuer in diesen Ferien.

"Ein Sommer in Sommerby"

von Kirsten Boie

Oetinger Verlag

Ab 10 Jahren | 320 Seiten | 14 Euro

ISBN: 978-3789108839

"Haiferien" von Nini Alaska

Marie liebt Haie. Jeden Tag malt sie die Tiere und kennt sich auch richtig gut mit ihnen aus. Von einigen kennt sie sogar den komplizierten lateinischen Namen. Mit ihrem Vater, der Meeresbiologe ist, darf sie in den Maiferien zu einer Expedition in die Ostsee aufbrechen. Doch als sie endlich auf hoher See sind, zeigt sich kein Hai. Schnell schließt man Marie ins Herz und leidet mit, als ihre clever ans Boot gehängten Würstchenköder nicht von Haien gefressen, sondern von Möwen gemopst werden. Ob sie überhaupt einen Hai zu Gesicht bekommt?

Mit frischem Text und wunderbaren Zeichnungen bringt Nini Alaska ihre Geschichte zum Schweben. Eher nebenbei erfährt man Faszinierendes über (harmlose) Haie ganz in unserer Nähe.

"Haiferien"

von Nini Alaska

Tulipan Verlag

ab 4 Jahren / 48 Seiten / 15 Euro

ISBN 978-3-86429-459-4

"Sommer ist trotzdem" von Espen Dekko

Heldin dieses Buches ist eine namenlose Ich-Erzählerin, deren Vater vor kurzem gestorben ist. Wie jedes Jahr verbringt sie die Sommerferien bei ihren Großeltern am Meer. Immer wieder muss sie an ihren Vater denken. Leben und Tod gehören zusammen, das merken auch die Leser. Ein Wal, der strandet, kann zurück ins Meer befördert werden - wird er überleben? Die Katze "Mim" hat Junge bekommen, aber sie sind tot. Opa ist alt geworden, nicht mehr so fit wie früher - muss sich die Ich-Erzählerin auch um ihn sorgen?

Aber da ist auch das unbeschwerte, wunderbare Sommerleben: Angeltouren, Bootsfahrten, leckere Waffeln, Muscheln sammeln, die warme Sonne, der blaue Himmel und das gute Gefühl, in der vertrauten Umgebung bei den Großeltern zu sein. Und schließlich ist "Mim" verschwunden. Hat vielleicht doch ein Katzenjunges überlebt und sie hat es weggetragen?

"Sommer ist trotzdem"

von Espen Dekko

Thienemann-Esslinger Verlag,

ab 9 Jahren / 208 Seiten / 13 Euro

ISBN: 978-3-522-18531-8

