Kinderbuchtipps für den Urlaub Stand: 07.08.2021 06:00 Uhr In drei Nordländern sind die großen Ferien schon zu Ende - Niedersachsen hat gerade losgelegt. Falls noch Bedarf an Buchtipps für den Urlaub besteht: Wir hätten da was für Kinder von acht bis zehn Jahren.

von Katharina Mahrenholtz

"Und dann kam Juli": Pferdebesitzer wider Willen - für Kinder ab 8

Im Garten von Pauls Familie steht plötzlich ein Pferd. Der Traum vieler Kinder, aber Paul ist genervt. Was soll er denn mit einem Pferd? Er wünscht sich einen Hund! Außerdem macht Juli - so nennt Paul das Pferd - nur Blödsinn. Also versucht Paul mit der Hilfe seines besten Freundes Max das unerwünschte Pferd wieder loszuwerden. Allerdings ziemlich erfolglos. Stattdessen scheint sich alles nur noch um Juli zu drehen. Paul wird immer missmutiger. Aber irgendwie gewöhnen sich Juli und Paul dann doch aneinander.

"Und dann kam Juli" ist das perfekte Buch für etwas lesefaule Kinder, denn es gibt viele witzige, farbige Illustrationen und der Text ist sehr abwechslungsreich gestaltet - fast wie in einem Comicroman. Im September erscheint übrigens schon der zweite Band.

Buch-Info Und dann kam Juli

von Petra Eimer

Alter: ab 8

Verlag: Baumhaus

Seiten: 176 Seiten

ISBN: 978-3833906589

Preis: 12,00 Euro

"7 Tage sturmfrei": Geschwister allein zu Hause - für Kinder ab 10

Die saarländische Autorin Juma Kliebenstein muss man sich merken. Sie hat immer wieder schräge Plot-Ideen für ihre Kinderbücher - so auch diesmal: Charlie, Mira und Tom haben eine Woche das Haus für sich allein, weil ihre Eltern mal kinderfreien Urlaub machen wollen. Und die Geschwister haben direkt eine Idee, wie sie die Woche nutzen können, um endlich ihr Taschengeld aufzubessern: Sie vermieten ein paar Zimmer an eine Heavy-Metal-Band, die auf einem Festival im Ort auftritt. Allerdings schaffen sie es nicht, alle Spuren zu verwischen, bevor die Eltern zurückkommen. Und sind dann in Erklärungsnot.

Der Clou: Die elfjährige Charlie erzählt die Ereignisse im Rückblick und in einzelnen Episoden. Immer wenn die Eltern auf eine neue Merkwürdigkeit stoßen - die kaputte Mauer an der Einfahrt etwa oder silberne Schrift auf dem Panzer der Schildkröte - muss sich Charlie eine Ausrede einfallen lassen und enthüllt dabei für die Leser ein weiteres Kapitel der ereignisreichen Woche. Aber auch abgesehen von dieser wirklich guten Erzähl-Idee, ist "7 Tage sturmfrei" ein richtig witziges Buch mit sehr liebenswerten Protagonisten und vielen Überraschungen.

Buch-Info 7 Tage sturmfrei

von Juma Kliebenstein

Alter: ab 10

Verlag: Edel Kids Books

Seiten: 192 Seiten

ISBN: 978-3961291472

Preis: 12,99 Euro

"Dusty Diggers": Spannende Geschichte mit Historie - für Kinder ab 8

Silke Vry ist bekannt dafür, Kunstthemen ganz großartig für Kinder aufzubereiten. Und so liest sich auch diese Geschichte von der Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra wie ein Krimi: Spannend und mit Humor erzählt Silke Vry, wie Raubgräber diesen 3000 Jahre alten Schatz zufällig in einem Waldstück finden, wie sie er illegal weiter verkaufen und wie die Hehler schließlich Jahre später überführt werden. Auch die Bedeutung der Himmelsscheibe wird anschaulich erklärt.

Dazu gibt es viele witzigen Illustrationen von Marie Geissler und ein umfangreiches Glossar. Bitte nicht abschrecken lassen von dem vermeintlich coolen Titel - "Dusty Diggers: Auf der Jagd nach der krassesten Pizza der Bronzezeit" ist der Auftakt einer vielversprechenden Reihe, die besonders beim Vorlesen einen richtig guten Flow entwickelt. Spaß und Aha-Momente für Eltern und Kinder.

Buch-Info Dusty Diggers: Auf der Jagd nach der krassesten Pizza der Bronzezeit

von Silke Vry

Alter: ab 8

Verlag: E.A. Seemann Henschel GmbH & Co. KG

Seiten: 96 Seiten

ISBN: 978-3865024466

Preis: 14,95 Euro

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 06.08.2021 | 09:55 Uhr