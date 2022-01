Kinder- und Jugendbücher im Februar Stand: 28.01.2022 14:03 Uhr Der Winter ist dunkel und ungemütlich - also schön einkuscheln in die Decke und lesen. Wir stellen spannende Jugendbücher vor.

von Katja Eßbach

"Heartbreak Boys" von Simon James Green

Das Leben von Jack und Nate gleicht einem Trümmerhaufen. Beide wurden auf dem Schulball von ihren Freunden verlassen, die schon länger eine Affäre miteinander hatten. Für Nate ist es besonders schlimm, denn er hatte sich erst just an diesem Abend vor der ganzen Schule als schwul geoutet. Und als wäre das nicht schon katastrophal genug, zelebrieren die beiden treulosen Ex-Freunde ihre neue Beziehung schamlos auf Social Media. Aber Jack ist niemand, der schnell aufgibt. Durch eine Verkettung seltsamer Umstände ist er bei der Campingtour von Nates Familie dabei. Und er plant auf Instagram einen medialen Gegenangriff. Nur leider liefert der Familienroadtrip kaum glamouröse Bilder, sondern steckt vielmehr voller Chaos und Überraschungen...

Simon James Green erzählt unfassbar lustig. Schon nach ein paar Seiten liebt man die authentischen, sehr gegensätzlichen Charaktere und die warmherzige, durchgeknallte Geschichte. Greens Helden stolpern von einer verrückten Situation in die nächste. Herrlich.

"Zuckerkind. Von Stalin nach Kirgisien verbannt" von Olga Gromowa

Der Verlag hat dieses Buch nicht als Jugendbuch ausgewiesen, aber in Russland, wo es zuerst erschien, lief es unter diesem Label. Und tatsächlich ist "Zuckerkind" ein Jugendbuch im besten Sinne. Es erzählt in der Ich-Form die wahre Geschichte vom Aufwachsen eines russischen Mädchens während der Stalinzeit. Die kleine Stella lebt mit ihren Eltern in Moskau. Dann wird ihr Vater als Volksfeind verhaftet und verschwindet im Gulag. Stella und ihre Mutter werden nach Kirgisien in ein Arbeitslager deportiert. Dort herrscht das Grauen, es gibt so gut wie nichts zu essen. Die beiden müssen wegen fehlender Unterkünfte lange im Freien leben. Jeder Tag ist ein neuer Kampf ums Überleben. Aber Stellas Mutter setzt der Verzweiflung Hoffnung und moralische Stärke entgegen. Und immer wieder treffen sie auf Menschen, die ihnen uneigennützig helfen.

"Zuckerkind" ist eine zu Herzen gehende Geschichte, erzählt aus der Sicht eines Kindes. Ein wertvolles Zeitdokument, das den Opfern dieser grausamen Diktatur ein Denkmal setzt.

"The Inheritance Games" von Jennifer Lynn Barnes

Sehr cooler Plot, mit klitzekleinen Mängeln in der Ausführung. Die 17-Jährige Avery ist Waise und kommt gerade so über die Runden. Natürlich konnte sie nicht damit rechnen, urplötzlich Erbin von 50 Milliarden Dollar zu werden. Aber genau das passiert. Wirklich verrückt daran ist, dass Avery keine Ahnung hat, wer der Verstorbene war und warum ausgerechnet sie alles erbt. Eine Bedingung ist an das Erbe auch geknüpft. Avery muss auf das Anwesen der Familie ziehen. Die ist fast leer ausgegangen und entsprechend in Rage. Die vier Enkel des Verstorbenen, alle in Averys Alter, sind einerseits sehr anziehend, könnten Avery andererseits aber auch gefährlich werden. Und noch immer ist nicht geklärt, was der Milliardär im Schilde geführt hat...

Jennifer Lynn Barnes zieht unwiderstehlich hinein in ihre Geschichte. Manchmal übertreibt sie es etwas mit Andeutungen und Geheimnissen, aber das ändert nichts am Suchtpotential dieses Trilogieauftakts.

Die Titel in der Übersicht

Geeignet für junge Erwachsene

Das Besondere: Sehr, sehr lustig

14 € bei One

978-3-8466-0141-9



"Zuckerkind. Von Stalin nach Kirgisien verbannt" von Olga Gromowa

Genre: Biografie

22 € bei Aufbau

978-3-351-03816-8



"The Inheritance Games" von Jennifer Lynn Barnes

Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren

Macht Lust auf: Band zwei und drei

13 € bei cbt

978-3-570-31432-6

