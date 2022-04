Jugendbücher über Geschichte, Introvertierte und Fake News Stand: 15.04.2022 14:20 Uhr Bücher für Jugendliche ab 14 Jahren stehen diesmal im Fokus. Themen sind eine zerbrechliche Freundschaft und ein Reality Game, das auf Fake News basiert. Eine Graphic Novel zeigt das Leben einer introvertierten jungen Frau.

von Katja Eßbach

"Zeit der Lügen": Monica Hesse über amerikanische Internierungslager

Die amerikanische Autorin Monica Hesse beschäftigt sich in ihrem Buch mit einem Aspekt des Zweiten Weltkrieges, der vielen Leserinnen und Lesern noch nicht so bekannt sein dürfte. Ihr Roman spielt 1944 in einem Internierungslager in den USA, genauer gesagt in Texas. Dort internierte die amerikanische Regierung sogenannte feindliche Ausländer, vor allem Deutsche, Japaner und Italiener. Darunter auch viele Kinder. So wie die Deutsche Margot und die Japanerin Haruko, die einander in der Schule kennenlernen.

Haruko kann das Lager kaum aushalten, auch, weil sie das Gefühl hat, dass ihre Eltern ihr etwas verschweigen. Margot wiederum muss feststellen, dass ihr Vater immer offensiver die Nähe zu einem deutschen Nazi sucht. Die Mädchen freunden sich an, aber wie belastbar ist eine Freundschaft unter solchen Bedingungen? "Zeit der Lügen" ist sehr flüssig und empathisch erzählt. Ein Roman so wichtig wie guter Geschichtsunterricht.

"Quiet Girl. Geschichten einer Introvertierten": Graphic Novel von Debbie Tung

Debbie ist smart, sie studiert und hat einen verständnisvollen, sehr netten Freund. Und Debbie steht auf Partys am liebsten am Rand, große Menschengruppen machen ihr Angst, Gespräche mit Fremden überfordern sie. Debbie ist introvertiert. Über ihren Alltag hat die englische Illustratorin Debbie Tung eine bezaubernde Graphic Novel gezeichnet und getextet. Die Bilder wirken zart, fast kindlich und sind ausnahmslos schwarz-weiß.

Wirklich besonders ist der feine Humor, der beispielsweise in sehr ulkigen Fashion-Tipps für Introvertierte zum Ausdruck kommt. Ansonsten zeigt Debbie Tung ihre Protagonistin, wie sie sich bei Vorlesungen in der letzten Reihe versteckt, oder Panik beim Kauf ihres Hochzeitskleides bekommt. "Quiet Girl" ist ein unterhaltsames Buch über Selbstzweifel und den Mut, so zu leben und zu sein, wie man es für richtig hält.

"Y-Game": Christian Linker über Fake News und Verschwörungstheorien

Der Jugendbuchautor Christian Linker ist Experte für brisanten Themen wie Rechtsradikalismus oder Islamismus. Auch sein neues Buch ist sehr aktuell. Es geht um Verschwörungserzählungen und Fake News. Im Mittelpunkt steht Janusz, der unbedingt bei einem Reality Game mitmachen will, dass der mysteriöse Y ins Leben gerufen hat. Dabei sollen die Mitspieler Kinder finden, die angeblich verschwunden sind.

Sie müssen komplizierte Codes knacken und in der Realität schon mal in verfallene Häuser einsteigen. Janusz ist so fasziniert, dass er gar nicht merkt, wie er manipuliert wird und immer tiefer in den Sog von Fake News gerät. Die Grenze zwischen Spiel und Realität wird immer durchlässiger.

Christian Linker schreibt absolut auf Augenhöhe mit seinen Leserinnen und Lesern, sein Ton ist locker, aber nicht anbiedernd, die Geschichte wirklich spannend. Und das Ende verdient das Prädikat überraschend.

