Stand: 04.10.2019 14:19 Uhr

Jugendbücher: Drei Tipps für Fantasy-Fans von Katja Eßbach

Bei diesen Buchtipps für Jugendliche geht es um Geschichten aus der Welt der Fantasy und Dystopie: Es geht um einen Zirkus, der Kinder festhält, die waghalsige Kunststücke aufführen müssen, eine Gesellschaft, die gespalten ist, um eine düstere Welt, in der nur die Gruppe, der man angehört über die Zukunft entscheidet, um die erste Liebe, Elfen und Riesen und um ein Mädchen, dass geboren wurde, nachdem 50 Jahre nur Jungen zur Welt kamen.

"Die Arena - Grausame Spiele" von Hayley Barker

Die Welt, die Hayley Barker beschreibt, ist gespalten. Auf der einen Seite sind da die Pures, die im Überfluss leben und alle wichtigen Ämter innehaben. Und dann gibt es noch die Dregs, die unterdrückt werden und den Pures zu dienen haben. Besonders schlecht ergeht es einigen Dreg-Kindern, die aus ihren Familien gerissen wurden und nun im sogenannten Zirkus auftreten müssen. Dort sind sie in ständiger Lebensgefahr, müssen gegen hungrige Löwen kämpfen oder waghalsige Kunststücke zeigen. Die berühmteste Artistin des Zirkus ist die 16-jährige Hoshiko. Sie tanzt über das Hochseil und das Publikum wartet jeden Abend darauf, dass sie abstürzt. Bei einer Vorstellung ist auch Ben unter den Zuschauern. Er ist der Sohn einer Pure-Politikerin und für ihn ändert die Begegnung mit Hoshiko alles. Um sie zu retten, setzt er sein eigenes Leben aufs Spiel ...

"Die Arena - Grausame Spiele" erzählt von einer düsteren Welt, in der allein die Zugehörigkeit zu einer Gruppe über die Zukunft entscheidet. Die Sprache ist eindringlich, die Geschichte spannend. Der vorliegende Band ist der erste Teil eines Zweiteilers.

"Faye - Herz aus Licht und Lava" von Katharina Herzog

Man muss es leider sagen, Fantasy-Romane sind oft etwas süßlich und nicht selten kitschig. Ganz anders "Faye - Herz aus Licht und Lava". Hier ist der Ton flapsig und witzig, von Kitsch keine Spur. Erzählt wird die Geschichte von Faye, die wegen des Jobs ihrer Mutter und gegen ihren Willen für eine Woche nach Island kommt. Faye ist siebzehn und steht kurz vor dem Abitur. Sie interessiert sich für Pflanzen und will Biologin werden. Auf Island kommt ihr seltsamerweise vieles vertraut vor, obwohl sie noch nie auf der Insel war. Gleich am ersten Abend führt ein Schwarm Glühwürmchen sie auf eine Lichtung mit einem uralten Baum. Der Baum ist laut einer Sage der Eingang zur Elfenwelt und ausgerechnet dieser Baum soll demnächst gefällt werden. Das will Faye unbedingt verhindern und sie glaubt in Aaron, einem gleichaltrigen Einheimischen, einen Verbündeten gefunden zu haben. Doch Aaron verbirgt ein großes Geheimnis vor ihr. Und da ist er nicht der Einzige ...

Der Roman von Katharina Herzog ist eine sehr unterhaltsame romantische Geschichte über die erste Liebe, Elfen und winzige, aber sehr selbstbewusste Schutzriesen.

"Eve Of Man - Die letzte Frau" von Giovanna und Tom Fletcher

50 Jahre lang wurden nur Jungen geboren, die Menschheit drohte auszusterben. Dann kam Eve auf die Welt. Sie ist die letzte Hoffnung der Menschen auf ihr Fortbestehen. Ihr ganzes bisheriges Leben wurde sie isoliert und streng bewacht. Dann ist der Tag gekommen, an dem ein Mann für sie gefunden werden soll. Denn schließlich soll Eve bald Nachkommen gebären. Bisher hat Eve ihr Schicksal klaglos angenommen, hat nie rebelliert. Doch plötzlich ist alles anders, sie trifft Bram und verliebt sich. Doch Bram ist nicht für sie auserwählt und darf sich ihr nicht mehr nähern. Er schließt sich Aufständischen an, die gegen die herrschende Ordnung kämpfen. Und er will Eve aus ihrer Isolation retten. Eve ist unentschlossen, ob sie ihrer Liebe zu ihm trauen kann ...

Die Autoren steigern die Spannung sehr langsam, erst gegen Ende nimmt die Geschichte rasant an Fahrt auf. "Eve Of Man - Die letzte Frau" ist in einer einfachen, aber sehr bildhaften Sprache geschrieben. Das Buch ist der Auftakt für eine neue Trilogie.

