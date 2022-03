Großartige Tierbücher zum Verlieben Stand: 09.03.2022 16:00 Uhr Mit Tierbüchern für Kinder kann man beim Schenken nichts verkehrt machen, findet unsere Autorin und stellt drei besonders schöne vor.

von Susanne Birkner

"Tierisch. Zu Besuch bei Fuchs&Reh und anderen tierischen Nachbarn"

Klar, Elefanten und Giraffen sind mega spannend. Aber ganz ehrlich: Die Tiere bei uns in der Umgebung sind genauso cool, erklärt dieses Buch überzeugend. Ob Hermelin, "der clevere Breakdancer", "das Wasserrattenkaninchenwühlmausdingsbums" (also die Bisamratte), oder der Maulwurf aka "Architekt der Unterwelt". Dieses großflächig illustrierte Bilderbuch stellt sie vor, zeigt Pfotenabdruck und Kot und überzeugt vor allem durch seine Sprache. Die ein bis zwei Seiten langen Texte sind witzig und nah an der Zielgruppe getextet und machen auch Erwachsenen Spaß zu lesen. Zum Beispiel über die Cleverness von Hasen.

Kleine Häschen riechen nach überhaupt nichts. Keine Räubernase kann sie aufspüren. Sie hoppeln sofort weg von ihrer Mutter und verstecken sich in einer Kuhle. Dort spielen sie den lieben langen Tag "Ich bin ein Klumpen Erde, ich bin ein Maulwurfshügel, ich bin ein kleiner Sandberg". Leseprobe

Oder über den bösen Nachbarn der Tiere, den Menschen. Sein Junges "das wahrscheinlich trägste und hilfloseste Wesen im ganzen Tierreich".

Erst nach ungefähr einem Jahr fangen die kleinen Stümper an zu laufen. Eigentlich watscheln sie eher. Das müsste ein Rehkitz mal versuchen! Es würde auf der Stelle sterben. Leseprobe

Also: Wer noch kein Tierbuch für Kleinkinder hat: Dieses hier ist spitze.

"Verlorene Arten"

Die Tierärztin Jess French ist in ihrer Heimat Großbritannien vor allem durch ihre vielen Tiersendungen im Fernsehen bekannt. In diesem Buch stellt sie in kurzen Steckbriefen ein Best of der ausgestorbenen Tiere der vergangenen 430 Millionen Jahre vor.

Von der Riesenlibelle Meganeura. (Ausgestorben: vor ca. 300 Millionen Jahren, Ursachen: sinkender Sauerstoffgehalt, Klimawandel, Lebensraumverlust.) Bis zur Pinta-Riesen-Schildkröte. (Ausgestorben 2012. Ursachen: Jagd, Nahrungskonkurrenz) Genau, das war Lonesome George, die Eltern werden sich erinnern - die Kinder sich nach diesem Buch auch. "Verlorene Arten" macht sensibel für das Aussterben von Tieren und die Rolle der Menschen dabei - und ist dabei großartig bunt im Style der 50er-, 60er-Jahre illustriert.

"Das Museum des Meeres. Eintritt frei"

Unterteilt in Gattungen oder Lebensräume wie Tangwald, Tiefsee oder Polargebiete stellt dieses "Museum" von kleinsten Mikroorganismen bis hin zu Walen alles vor, was schwimmt. Und das lohnt sich, schließlich sind gut 70 Prozent der Erdoberfläche von Meeren bedeckt. Es ist also ein Blick unter Wasser, in Tierwelten, die man sonst kaum erleben kann. Die Bilder: Naturalistische Aquarelle, angeordnet wie in einem Schaukasten im Museum oder im Aquarium.

Der Text der britischen Meeresbiologin Loveday Trinick: Sachlich - und anspruchsvoll. Auch wenn sie die Leserinnen und Leser duzt, fragt man sich doch, ob sie wirklich Achtjährige meint, wie vom Verlag als Zielgruppe angegeben - oder eher Erwachsene. Denn auch das Format ist wirklich riesig und schwer für Kinder. Aber Kinder, die mit acht schon davon träumen, Meeresbiologin oder Meeresbiologe zu werden - die werden dieses umfangreiche, informative und wirklich wunderschöne Buch lieben.

Die Titel in der Übersicht "Tierisch. Zu Besuch bei Fuchs & Reh und anderen tierischen Nachbarn" von Bouwien Jansen, Lotte Stegemann und Marieke Nelissen

Geeignet für: Entdeckerinnen und Entdecker ab 3

20 € bei Carlsen

978-3551250292



"Verlorene Arten" von Jess French und Daniel Long

Geeignet für: Dinosaurierfans ab 6

18 € bei Knesebeck

978-3957283160



"Das Museum des Meeres. Eintritt frei" von Loveday Trinick und Teagan White

Geeignet für: Wassernixen und Fischfreaks ab 8

25 € bei Prestel Verlag

978-3-7913-7462-8

