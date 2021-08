Drei Jugendbücher übers Jungsein, virtuelle Welten und das Verlieben Stand: 20.08.2021 15:23 Uhr Unsere Autorin stellt die Jugendbücher "Was bisher geschah" von Orkun Ertener, "Ghost Walker" von Rainer Wekwerth und "Vielleicht jetzt" von Carolin Wahl vor.

von Katja Eßbach

"Was bisher geschah" von Orkun Ertener

Das ist kein klassisches Jugendbuch. Zumindest etikettiert es der Verlag nicht als ein solches. Andererseits ist das natürlich völlig egal, denn "Was bisher geschah" ist ein wunderbares Buch, für Jugendliche und alle anderen. Finn und Paul, beide 17 und beste Freunde, stehen kurz vor dem Abi, als Paul einen schweren Unfall hat und sich infolgedessen nur an die Geschehnisse des aktuellen Tages erinnern kann. Jeden Morgen erwacht er und hat alles, was seit dem Unfall geschah, wieder vergessen. Dann bekommt Paul einen Brief von Khalil, einem guten Freund, den Finn nicht ausstehen konnte. Khalil scheint darin eine entsetzliche Tat anzukündigen. Paul will ihn um jeden Preis aufhalten und überzeugt Finn ihn zu begleiten. Der lässt sich widerwillig darauf ein und schon bald sind die Freunde unterwegs nach Köln, Berlin, London und Hamburg. Dort findet gerade der G20-Gipfel statt und Khalil scheint zu allem bereit.

Was für ein Roman! Orkun Ertener erzählt mitreißend, poetisch und zu Herzen gehend über die Hölle, die man Jugend nennt. Sein Buch steht in der Tradition von Wolfgang Herrndorfs „Tschick“. Nicht nur, weil auch bei Herrndorf zwei Jungen allein unterwegs waren, sondern weil beide Bücher universelle Geschichten über das Jungsein und über Freundschaft erzählen. Eine ganz große Leseempfehlung.

Buch-Info "Was bisher geschah"

von Orkun Ertener

Das Besondere: Lieblingsbuch

336 Seiten / 20 Euro

FISCHER Scherz

978-3651024748

"Ghost Walker" von Rainer Wekwerth

Hamburg 2047. Um Datenklau im Internet zu verhindern, gibt es so genannte Ghostwalker. Das sind Menschen, die in der virtuellen Welt Informationen und Nachrichten sicher zum Empfänger bringen. Jonas, alias Moondancer, ist einer dieser Ghostwalker. Eines Tages bekommt er einen sehr lukrativen, aber gefährlichen Auftrag. Er soll in der virtuellen Stadt Golem City ein Schwert mit gespeicherten Daten überbringen. Bald ist ihm nicht nur die geheimnisvolle Blue auf den Fersen, die ihre ganz eigene Agenda verfolgt, sondern auch die japanische Mafia. Und die bedroht auch in der realen Welt sein Leben.

Auch Leserinnen und Leser, die mit Science-Fiction nicht viel anfangen können, wird dieser Roman bestens unterhalten. "Ghost Walker" ist spannend und Rainer Wekwerth beschreibt die virtuelle Welt von Golem City sehr fantasievoll. Weiterer Pluspunkt sind die witzigen Dialoge.

Buch-Info "Ghost Walker"

von Rainer Wekwerth

Genre: Science-Fiction

368 Seiten / 17 Euro

Planet!

978-3522506885

"Vielleicht jetzt" von Carolin Wahl

Federleichte Liebesromane dürfen auch mal sein. Dieser von Carolin Wahl hält genau, was er verspricht: Gute Unterhaltung. Gabriella fliegt von Brasilien nach München zu ihrem Praktikum in einer Cateringfirma. Diese gehört ihrem Vater, was Gabriella erst seit kurzem weiß. Sie wuchs bei ihrer Mutter in Brasilien auf und will jetzt, sozusagen Undercover, ihren Vater kennenlernen. Neben ihr im Flieger sitzt ein verdammt gutaussehender Typ, der natürlich nervt und natürlich ahnt man bereits, dass Gabriella diesen Anton nicht zum letzten Mal gesehen hat. Tatsächlich stellt sich Anton ihr am nächsten Tag als ihr Chef in der Firma ihres Vaters vor. Gabriella kämpft schwer gegen ihre Gefühle an und gegen ihr schlechtes Gewissen, weil sie Anton nicht die Wahrheit über ihren Vater gesagt hat. Und den lernt sie dann auch endlich kennen…

Der Roman "Vielleicht jetzt" ist ein bisschen vorhersehbar, punktet aber mit Humor und viel Herz.

Buch-Info "Vielleicht jetzt"

von Carolin Wahl

Macht Lust auf: Verlieben

448 Seiten / 14,95 Euro

Loewe

978-3743210950

