Buchtipps für Kinder und Jugendliche zu gesellschaftlichen Themen Stand: 08.02.2025 06:00 Uhr Müll, Demokratie und Rassismus - darum geht es in unseren Buchtipps "Und zwischen uns ein Ozean aus Schweigen", "Die Tindims und die Müllinsel" und "Inken oder Alba" - für Kinder ab sechs, zwölf beziehungsweise 14 Jahren.

von Katharina Mahrenholtz

"Die Tindims und die Müllinsel" von Sally Gardner

Die Tindims sind ein kleines Volk, das schon seit Jahrhunderten Müll aus dem Meer sammelt. Früher war es Treibgut von gesunkenen Schiffen - in den letzten Jahren ist es vor allem Plastik. Die Tindims bauen ihre Häuser und Möbel daraus, nähen sich Kleidung und basteln Spielzeug - nur aus dem Müll, den sie aus dem Meer fischen. Damit geht es ihnen eigentlich gut, aber jetzt ist der Flaschenberg auf der Insel so hoch, dass sie nicht mehr sehen, wohin sie navigieren. Also müssen sie sich was einfallen lassen.

Kinderbücher zu gesellschaftlich wichtigen Themen sind meistens wahnsinnig bemüht und machen deshalb keinen Spaß. Aber wenn sich die britische Autorin Sally Gardner der Sache annimmt, kann man sicher sein, dass ein großartiges Buch daraus wird. Sie beschert den Tindims jede Menge fantastische Einfälle, die von Lydia Corry wunderbar illustriert werden. Die Message wird ganz nebenbei transportiert. Es gibt schon drei Bände über die Tindims und ihre Müllinsel - perfekt zum Vorlesen für Kinder ab sechs.

"Inken oder Alba" von Marianne Kaurin

Die norwegische Autorin Marianne Kaurin hat schon mit ihrem preisgekrönten Kinderbuch "Irgendwo ist immer Süden" ein gesellschaftlich relevantes Thema aufgegriffen - Armut und Reichtum -, ohne damit die eigentliche Geschichte zu überfrachten. Das gelingt auch in diesem Buch: Protagonistin ist die zwölfjährige Inken, die für den Posten als Wohlfühlagentin in ihrer Klasse kandidiert. Denn dann - da ist sie sicher - wird Leo sie endlich beachten. Allerdings taucht ausgerechnet jetzt eine neue Mitschülerin auf: die ehrgeizige und engagierte Alba, die direkt in den Wahlkampf einsteigt. Und es wird ein Kampf mit unfairen Mitteln - so hatte sich der Klassenlehrer das nicht vorgestellt. Die Situation eskaliert, als sich herausstellt, dass Alba die Tochter der neuen Freundin von Inkens Vater ist.

Glänzend geschrieben, immer auf Augenhöhe und niemals anbiedernd. Kinder ab elf bekommen eine Ahnung von den Tücken der Politik und vor allem eine gute Geschichte über Freundschaft und Loyalität.

"Und zwischen uns ein Ozean aus Schweigen" von Joanna Ho

Depressionen, Suizid, Trauer, Rassismus - ja, das sind ziemlich viele Downer-Themen, die sich Joanna Ho für ihren Jugendroman vorgenommen hat. Vielleicht zu viele, um ihnen wirklich gerecht zu werden - und deshalb bleiben einige Fragen offen. Aber das ist ja nicht das Schlechteste für ein Buch, das zum Nachdenken anregen will.

Ich-Erzählerin May ist eine junge Amerikanerin mit chinesisch-taiwanesischen Wurzeln und einem typischen Teenager-Alltag: Schule, Stress mit den Eltern, Party mit der besten Freundin. Als sich ihr geliebter älterer Bruder Danny das Leben nimmt, bricht für May eine Welt zusammen. Als sie endlich ihre Trauer im Griff hat und wieder zur Schule geht, wird die Familie plötzlich Ziel von rassistischen Anschuldigungen. May wehrt sich, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein und obwohl ihre Eltern sie bitten zu schweigen, damit sie nicht noch mehr Probleme bekommen. May muss eine schwierige Entscheidung treffen.

"Und zwischen uns ein Ozean aus Schweigen" ist ein authentischer Roman über Rassismus und den Mut, dagegen aufzubegehren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Jugendbücher