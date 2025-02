Buchtipps für Kinder und Jugendliche: Große Themen für kleine Leser Stand: 15.02.2025 13:20 Uhr Manchmal haben auch Eltern keine Antworten auf die kniffeligen Fragen kleiner Schlaumeier. Zum Glück gibt es tolle Bücher, die auch die großen Themen unserer Zeit für kleine Menschen erklären.

von Severine Naeve

"Ultrawild" von Steve Mushin für Kinder ab 9 Jahren

"100 verrückte Erfindungen, mit denen Du die Welt verändern kannst" ist der Untertitel dieses wirklich wilden Buches. Es zeigt mit unzähligen Illustrationen und Anleitungen 100 ausgedachte, aber wissenschaftlich mögliche Erfindungen: Roboter-Vögel, die ihren Lebensraum selbst bedrucken, oder U-Boote, die das Wasser in der Kanalisation filtern. "Ultrawild" weckt Erfindergeist und zeigt Kindern, dass jeder noch so wilde Gedanke und selbst die verrücktesten Fragen zu tollen Ideen zur Rettung des Planeten führen können.

"Könnten wir den Klimawandel platt machen, wenn wir alle Städte in Urwälder verwandeln? Könnte man ungenützte Kanäle in unterirdische Flüsse umbauen und sie mit U-Booten befahren? Könnte man jeden Laternenpfahl der Welt in ein gepanzertes Luxushotel für heimische Tiere verwandeln?" Leseprobe aus "Ultrawild" von Steve Mushin

Gestaltet im Stil von Comics oder Graphic Novels können auch junge LeserInnen mit kleinteiligsten Zeichnungen und Minitexten in mögliche und wirklich ultrawilde Antworten eintauchen.

"Pupsende Mikroben und Dinos im Winterschlaf" von Ola Woldańska-Płocińska für Kinder ab 9 Jahren

Schon der Titel dürfte den meisten Kindern gut gefallen. Das Buch der polnischen Autorin erzählt anhand solcher Beispiele spannende Geschichten übers Wetter oder über Sonnenflecken. Sie erklärt den Unterschied zwischen Wetter und Klima oder die Entstehung von Energiequellen wie Kohle, Erdöl und Erdgas und was Energiesparen mit dem Klima zu tun hat.

"Die Menschen brauchen sehr viel Energie, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Die Herstellung von Lebensmitteln, das Waschen, Bügeln, Kochen, Heizen und die Warmwasserbereitung, das Autofahren oder die Nutzung von Handys (…) – das sind alles Beispiele wann wir Energie brauchen. Manche dieser Tätigkeiten, beispielsweise uns zu waschen, sind absolut notwendig. Aber es gibt andere, die wir eigentlich nicht brauchen. Zum Beispiel mit dem Auto zum Supermarkt fahren oder mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen." Leseprobe aus "Pupsende Mikroben und Dinos im Winterschlaf"

Die besonders schönen Illustrationen in warmen Farben und die übergroßen Überschriften und Schlagworte in lustigen und abwechslungsreichen Schriften, machen Lust auch in die nicht immer ganz unkomplizierten längeren Texte einzusteigen. Hier können Eltern bestimmt helfen, wenn es zu viel Text oder zu kompliziert wird.

"Berühmte Reiserouten" von Raquel Martin und Zeichnungen von Sam G.C. für Kinder ab 7 Jahren

Was für eine schöne Idee, einige der berühmtesten Reisestrecken gesammelt vorzustellen. Dieses ebenfalls schön gestaltete Buch wird Kindern und Eltern große Freude bereiten. Die Seidenstraße, der Jakobsweg oder die Transsibirische Eisenbahn - auf bunten Doppelseiten werden bekannte Straßen und Routen gezeigt und man bekommt einen Eindruck, wie viel es zu sehen gibt, wie groß und bunt unsere Welt ist. Vielleicht haben Eltern sogar die ein oder andere Reiseroute schon mal bereist und können selbst auch davon erzählen, sonst schmiedet man bestimmt spätestens nach der gemeinsamen Lektüre Reisepläne.

