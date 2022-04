"Die beste aller möglichen Welten": Kempes Leibniz-Biografie Stand: 14.04.2022 15:23 Uhr In seiner Biographie "Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit" beleuchtet der Historiker Michael Kempe das Leben des Universalgelehrten an sieben ausgewählten Punkten. Beitrag anhören 4 Min

von Agnes Bührig

Ist es möglich, Gottfried Wilhelm Leibniz' Leben in sieben Tagen zu erzählen? Des Genies, das etwa mit seinem binären Zahlensystem die Grundlage der Computertechnologie geschaffen hat? Diesen Versuch hat Michael Kempe, Leiter der Leibniz-Forschungsstelle Hannover, unternommen.

AUDIO: Michael Kempe über Gottfried Wilhelm Leibniz (55 Min) Michael Kempe über Gottfried Wilhelm Leibniz (55 Min)

Gottfried Wilhelm Leibniz dient Herzog Johann Friedrich in Hannover

Hannover, Ende des 17. Jahrhunderts: Gottfried Wilhelm Leibniz steht in Diensten des Herzogs Johann Friedrich. Mit dessen Frau, Kurfürstin Sophie, wandelt er durch den Park von Schloss Herrenhausen. Mit der Tochter Sophie Charlotte, Königin in Preußen, pflegt er ein platonisches Verhältnis. Ob es mehr als das ist, darüber will Biograph Michael Kempe nicht spekulieren.

Weitere Informationen Auf den Spuren von Leibniz durch Hannover Bis zu seinem Tod vor 300 Jahren hat Gottfried Wilhelm Leibniz in Hannover gelebt. Vieles in der Stadt erinnert an den Denker und Gelehrten. Ein Rundgang in Bildern. mehr

Die Reaktion ihres Ablebens zeige jedoch einmal die emotionale Seite des Wissenschaftlers: "Als Sophie Charlotte sehr jung plötzlich stirbt, auf dem Weg zum Karneval nach Hannover, an einer Erkältung, an einer Grippe, am 1. Februar 1705, ist Leibniz dermaßen niedergeschlagen, schreibt auch Gedichte, Trauergedichte." Über Monate hinweg sei er völlig traurig, deprimiert und melancholisch gewesen, erklärt Kempe. So würde deutlich: "Leibniz kann auch sehr, sehr emotional sein."

Sieben Tage im Leben des Universalgelehrten

Sieben Tage hat sich Michael Kempe herausgesucht, um das Leben des Universalgelehrten Revue passieren zu lassen. Tage und Orte, an denen dessen Forschung Früchte trägt. In Paris bringt er 1675 zum ersten Mal das Integralzeichen ∫ zu Papier. In Berlin zerlegt er die Welt 1703 in Einsen und Nullen und schafft mit seinem binären Zahlensystem die Grundlage der Computertechnologie.

Der Tag als Metrum der Forschung hat Michael Kempe interessiert. "Wie geht selbst so ein umtriebiger, energetischer Intellektueller wie Leibniz damit um, dass der Tag nur 24 Stunden hat? Und zugleich ist er auch ein Philosoph, der sich mit Zeit selber beschäftigt hat. Also insofern schließt sich hier auch der Kreis. Und das dritte Moment ist hier, dass Leibniz auch immer sehr in die Tiefe ging, d.h. für ihn bedeutete auch das Kleine etwas. Und ich dachte mir auch, anhand des Kleinen, also weniger Tage, den gesamten Leibniz, das gesamte Panorama entfalten zu können", sagt Kempe.

Die Fliege als Insekt mit großer Mobilität

Zudem wählt der Autor die Fliege als Symbol, das sich durchs Buch zieht. Ein Insekt, das durch seine Mobilität die unterschiedlichsten Dinge verbinden kann. So machte es auch Gottfried Wilhelm Leibniz, der nicht nur Philosoph und Mathematiker war, sondern auch Historiker, Jurist und politischer Berater. Und das fliegenhafte Herumbrummen praktizierte er selbst.

Zwischen den Höfen Europas zu pendeln, liebte er. Die eigene körperliche Bewegung vermied er jedoch tunlichst. "Leibniz hat ein bewegtes Leben geführt, obwohl er sich nicht gerne selber bewegt hat. Er ließ sich gerne bewegen, in Form von Kutschen und ähnlichem." Er habe sogar eine Art tragbaren Poststuhl gebaut, den man auf offenen Postwagen umsetzen kann, der gefedert sei, damit man während der Fahrt in Ruhe schreiben und lesen könne, erklärt Kempe. "Er hat also auch seine eigene Erfindungsgabe auf dieses Momentum des Unterwegsseins angewendet."

Die Liebe des Reisens teilt der Porträtierte mit seinem Biographen. Wenn er handwerklich begabt gewesen wäre, wäre er selbst gern Fernfahrer geworden, sagt Michael Kempe im Gespräch bei NDR Kultur à la carte. Das Unterwegssein, dabei Musik zu hören, zwischen Orten zu pendeln - das hätte ihn interessiert. Stattdessen ist es die Leibniz-Bibliothek in Hannover geworden, zu der der Experte nun täglich pendelt.

AUDIO: "Die beste aller möglichen Welten": Leibniz-Biografie von Michael Kempe (4 Min) "Die beste aller möglichen Welten": Leibniz-Biografie von Michael Kempe (4 Min)

"Die beste aller möglichen Welten" Das Sachbuch "Die beste aller möglichen Welten. Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit", von Michael Kempe ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Es umfasst 340 Seiten und kostet 24 Euro. Erschienen im Februar 2022

ISBN: 978-3-10-000027-9

Weitere Informationen Leibniz: Philosoph, Erfinder, Universalgenie Er war nicht nur Philosoph, er legte auch die Grundlagen für den Computer. Vor 300 Jahren starb er in Hannover. mehr Neue Sachbücher: Blick auf die Neuerscheinungen 2022 Neue Bücher von Michael Kempe, Guy Stern, Annekathrin Kohout und Peter Sloterdijk: ein Überblick über das Sachbuch-Literaturjahr 2022. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 11.04.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sachbücher