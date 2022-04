"Die Farben der Vergangenheit": Sachbuch über Bedeutung der Kunst Stand: 15.04.2022 10:37 Uhr Malerei, Fotografie und Film bilden Fragmente auf der Suche nach der verlorenen Zeit, meint Peter Geimer. Der Kunsthistoriker geht in "Die Farben der Vergangenheit" der Frage nach, wie Bilder zu visuellen Zeugnissen werden. Beitrag anhören 4 Min

von Agnes Bührig

Der Kunsthistoriker warnt davor, Bildern mehr Beweiskraft zuzubilligen, als anderen Zeugnissen der Geschichte.

"Die Farben der Vergangenheit"- Peter Geimer über ikonische Bilder

Bilder und Aufnahmen haben Geschichte geschrieben: Anton von Werners Gemälde von der Kaiserkrönung Wilhelms I. in Versailles; die Rote Fahne auf dem Reichstag; der verblutende Student Benno Ohnesorg auf dem Boden.

Es sind ikonische Aufnahmen, die dazu dienen, sich ein Bild von der Vergangenheit zu machen. Mit ihnen verbindet sich der Anspruch, Geschichte möglichst realistisch und authentisch zu rekonstruieren.

Der französische Historienmaler Ernest Meissonier, der unter anderem Feldzüge Napoleons ins Bild setzte, war bekannt für seine Detailtreue. In seinem Besitz befanden sich historische Gewehre, Schwerter, Knöpfe und Hufeisen - dies alles, um eine historische Aura zu entfalten und die Bilder möglichst authentisch aussehen zu lassen, so der Berliner Kunsthistoriker Peter Geimer. Meissonier betrieb enormen Aufwand, um den beabsichtigten Realismus der Darstellung zu sichern, schreibt Geimer.

Ein Maler im faksimilierten Mantel auf einem Holzpferd sitzend, das Napoleons authentischen Sattel trägt, im Begriff, vor einem ins Freie aufgestellten Spiegel ein Selbstbildnis zu zeichnen. Meissonier bestand darauf, er müsse beim Malen alles real und sinnlich erfahrbar vor Augen haben. Er bestand darauf, dass alles authentisch sein müsse - Kostüme, Waffen, Dekorationsgegenstände, selbst die unbedeutendsten Nebensächlichkeiten. Zitat aus dem Sachbuch

Wenn jemand beim Anblick solcher Schlachtengemälde bewundernd ausrief, genau so müsse es sich zugetragen haben, galt dies als Ausweis von Genauigkeit und Wirklichkeitstreue. Und doch waren diese Bilder mit dem Versprechen des unmittelbaren Erlebens nichts weiter als eine Illusion.

Geimer erklärt: "Die Historienmalerei macht sich historische Ereignisse so zurecht, wie die Maler oder die Auftraggeber das gerne gehabt hätten. Die Napoleonischen Schlachten, so wie Ernest Meissonier beispielsweise zeigt in den 1860er Jahren, haben bestimmt nicht so stattgefunden, wie er die zeigt. Das hat viel mit Ideologie zu tun."

Vietnam-Krieg und Kniefall in Warschau

Peter Geimer warnt davor, Bildern mehr Beweiskraft zuzubilligen, als anderen Zeugnissen der Geschichte. Anhand zahlreicher Beispiele schärft er in einer anregenden und lesenswerten Darstellung den Blick für die Fallstricke visueller Medien.

Ungewöhnlich ist die Auswahl der im Buch abgebildeten Gemälde und Fotos. Man kennt die Bilder von der Kaiserkrönung Wilhelms I. in Versailles, vom vietnamesischen Mädchen, das vor dem Napalm-Angriff davonläuft, oder vom Kniefall Willy Brandts in Warschau - ikonische Bilder.

Ausgewählte Bilder haben etwas "Verstörendes und Irritierendes"

Peter Geimer spricht von schlagkräftigen Aufnahmen, die aber gerade deshalb nicht sein Interesse finden: "Ich glaube, dass diese Bilder nicht wirklich dazu einladen, dass man sie noch länger betrachtet. Man weiß sofort, was gemeint ist und blättert weiter oder geht im Internet woanders hin. Die Bilder, die ich versucht habe auszuwählen für dieses Buch, sind glaube ich, eher Bilder, die auch was Verstörendes und Irritierendes haben."

Seine Auswahl, darunter Aufnahmen von Kaiser Wilhelm II. um 1900, vom Münchner Odeonsplatz 1914 oder dem Indochinakrieg 1954, zeigt aber auch das Dilemma des vorliegenden, reich illustrierten Bandes: Was ist etwa mit der unscharfen Aufnahme, die eine große schwarze Fläche zeigt, darüber das wirre Geäst einiger Bäume? Mehr nicht.

Dem Kommentar ist zu entnehmen, dass es sich um ein Foto handelt, das ein Mitglied des Sonderkommandos im Vernichtungslager Auschwitz im Sommer 1944 aufgenommen hat. "Der Fotograf hat zwei dieser Aufnahmen im Freien gemacht. Dort standen natürlich überall SS-Leute, die ihn beobachtet haben. Das heißt, er konnte diese Bilder nur heimlich aus der Hüfte schießen und konnte nicht durch den Sucher schauen. Eines dieser Bilder, und das ist vielleicht das verstörendste und irritierendste, zeigt tatsächlich 'nur' die Birken über Auschwitz.

Ohne den Kontext, ohne erläuternde Anmerkungen bleibt das Bild jedoch eine rätselhafte Aufnahme. Gleichwohl haben Bilder, trotz aller Vorbehalte, eine eigene Qualität. Sie eröffnen eine unmittelbare Sicht- und Erlebbarkeit, und sie bieten die Möglichkeit, jedes scheinbar noch so nebensächliche Detail für die Nachwelt festzuhalten.

Die Farben der Vergangenheit. Wie Geschichte zu Bildern wird Peter Geimer: "Die Farben der Vergangenheit. Wie Geschichte zu Bildern wird"

Verlag C.H. Beck, erschienen am 14. März 2022

304 Seiten, 38 Euro

ISBN: 978-3-406-78061-5

