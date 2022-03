"Bauern, Land": Wenn Stadt und Land sich missverstehen Stand: 19.03.2022 14:43 Uhr In ihrem Buch "Bauern, Land" schreibt Uta Ruge über die ständigen Missverständnisse zwischen Stadt und Land und bemängelt die allwissende Unwissenheit, wenn es um die Produktionsweisen moderner Landwirtschaft geht.

von Nora Binder

Irgendwo zwischen Hamburg und Cuxhaven, noch hinter Buxtehude, da ist das Moor, der Sumpf. Und das Land: weit und flach. "Ich habe hier gestanden und gedacht: Das ist die Schönheit für die Städter - und die Kultur für die Bauern. Kultur ist ein Ausdruck aus der Agrargeschichte. Kultur ist, wenn etwas kultiviert wird. Ist das ein Gegensatz, die schöne Natur und die Agrarkultur? Es scheint sich dahin entwickelt zu haben", sagt Uta Ruge.

"Bauern, Land": Missverständnisse zwischen Stadt und Land

Über diesen Clash, dieses ständige Missverständnis zwischen Stadt und Land, hat sie ein Buch geschrieben. Sie erzählt darin, wie die Menschen das raue Land fruchtbar gemacht haben, wie sie selbst auf einem kleinen Bauernhof nahe der Elbe aufgewachsen ist und wie die Vorstellungen immer realitätsferner werden, wenn es um "das Land" geht. "Land ist Landschaft, Pflanzen und Tiere. Land ist auf keinen Fall Bauern, Menschen, soziale Beziehungen, aus denen Dörfer bestehen", so beschreibt Uta Ruge diese Entwicklung. "Die Beziehungen zwischen den Kühen, die nicht mehr auf Wiesen stehen, und den Leuten, die sie melken. Das interessiert niemanden mehr und wenn doch, wird das als Störung wahrgenommen, weil da Maschinen sind - und diese Maschinen gehören nicht zum Erholungsbedürfnis."

Nachhaltigkeitsdenken trifft auf knallharte Marktgesetze

Sie beschreibt die allwissende Unwissenheit, wenn es um die Produktionsweisen moderner Landwirtschaft geht: "Die Bauern empfinden es so, dass ihnen - ich überspitze das jetzt ein bisschen - die Bionade-trinkenden Vielflieger etwas darüber erzählen, wie sie ihre Kühe halten sollen."

Nachhaltig sollen die Bauernhöfe, die längst hochtechnisierte Agrarbetriebe sind, produzieren. Gleichzeitig drücken knallharte Marktgesetze die Preise. Das gilt auch für den elterlichen Hof, den Ruges Bruder übernommen hat. In "Bauern, Land" erzählt sie vom Existenzkampf der Landwirte und vom Wandel der Landwirtschaft zum globalen Dumpinggeschäft.

Bauern unter dem Druck mächtiger Einzelhändler

Langjährige Recherche und viele Gespräche mit dem Bruder zeichnen ein differenziertes Bild, wie Aldi und mächtige Einzelhändler die Bauern auspressen, während die Politik ständig neue Auflagen stellt und die Öffentlichkeit sie als Umweltzerstörer sieht: "Es ist egal, ob das die Nitratbelastung des Grundwassers, Luftverschmutzung oder Feinstaub ist: Die Bauern - das ist das Einfachste - die haben die Schuld", sagt ihr Bruder Arndt Ruge. "Es ist natürlich auch moralisch eine schwierige Nummer, dass man irgendwann denkt: Menschenskinder, seid ihr denn alle blöd oder was?"

Das Land ist die Grundlage unseres Lebens, denn hier werden unsere Lebensmittel produziert. Gleichzeitig erfährt es seit vielen Jahren eine Entwertung - genauso wie die Bauern, denen oft nichts anderes bleibt, als aufzugeben oder immer billiger und immer mehr zu produzieren.

Uta Ruge: "Am Ende werden wir naturpflegende Landwirtschaftsschauspieler haben"

Die Ambivalenzen moderner Landwirtschaft beschreibt Uta Ruges Buch am Beispiel von Mais. Durch zu exzessiven Anbau würden die Bauern die Böden auslaugen und das Land zerstören. Dabei produziert der von der Politik geförderte Mais auch die gewünschte Bioenergie, ist Futtermittel - und für die Bauern eine wichtige Einkommensquelle, weil sie von den Tieren kaum mehr leben können.

"So lange die Produzenten keinen 'ehrlichen' Preis für ihre Produkte bekommen, können wir uns wer weiß was für tolle Blühstreifen und Programme überlegen, aber sie müssen von ihrer Arbeit leben können. Wenn wir das nicht tun, werden wir am Ende naturpflegende Landwirtschaftsschauspieler haben und unsere Produkte kommen aus Osteuropa und Afrika", sagt Uta Ruge.

Für Arndt Ruge ist es nicht nur ein Job: "So ein Hof ist ein Lebenswerk, den man sein Leben lang entwickelt hat. Und man hofft ja eigentlich, dass es nochmal besser wird, dass die Politik und das Umfeld auch nochmal vernünftig wird.

