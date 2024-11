NDR Sachbuchpreis 2024: Verleihung am Donnerstag im Livestream

Stand: 05.11.2024 15:24 Uhr

Am Donnerstag wird in Göttingen der NDR Sachbuchpreis vergeben. Auf der Shortlist stehen "Die Salze der Erde" von Kerstin Hoppenhaus, Sebastian Conrads "Nofretete" und "Deutschland - ungleich vereint" von Steffen Mau. NDR Kultur überträgt die Gala am Abend live.