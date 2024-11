NDR Sachbuchpreis 2024: Die Verleihung heute im Livestream

Stand: 07.11.2024 12:05 Uhr

Am Donnerstag wird in Göttingen der NDR Sachbuchpreis vergeben. Auf der Shortlist stehen "Die Salze der Erde" von Kerstin Hoppenhaus, Sebastian Conrads "Die Königin" und "Ungleich vereint" von Steffen Mau. NDR Kultur überträgt die Preisverleihung am Abend live.