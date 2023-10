NDR Sachbuchpreis 2023: Die Verleihung am Mittwoch im Livestream Stand: 25.10.2023 06:53 Uhr Am 1. November wird in Göttingen der NDR Sachbuchpreis verliehen. NDR.de überträgt die Verleihung ab 19 Uhr im Video-Livestream. Bei NDR Kultur können sie die Veranstaltung im Radio verfolgen.

Wer erhält den NDR Sachbuchpreis 2023? Teresa Bücker ("Alle Zeit"), Wolfgang Kraushaar ("Keine falsche Toleranz"), Michael Thumann ("Revanche") und Eva von Redecker ("Bleibefreiheit") haben noch Chancen auf die Auszeichnung.

Die Verleihung findert im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes auf dem Sartorius Campus statt. Durch den Abend führt eat.Read.sleep-Host Jan Ehlert. Für beste Unterhaltung sorgen die Sängerin LOI sowie die Science Slammer Felix Stegmann und Kilian Zilkens.

Neben dem NDR Sachbuchpreis wird an dem Abend auch der Sartorius-Preis LifeScienceXplained vergeben. Der Preis zeichnet Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus, die die Funktionsweisen der Lebenswissenschaften einem breiten Publikum auf besonders innovative Weise näherbringen.

Die nominierten Bücher

Die vier nominierten Bücher spiegeln inhaltlich hochrelevante Themen unserer Gegenwart. Teresa Bücker zeigt in "Alle Zeit" die politische Dimension von Zeit. Der Historiker Wolfgang Kraushaar verfolgt in "Keine falsche Toleranz" die mal unsichtbaren und mal skandalös sichtbaren Spuren des Rechtsradikalismus von 1945 bis heute. Michael Thumann beschreibt in "Revanche" die unaufhaltsame Radikalisierung Putins und seines Regimes. Und Eva von Redecker beginnt in "Bleibefreiheit" den Begriff neu zu deuten: nicht mehr auf eine räumliche, sondern eine zeitliche Dimension.

"Alle vier Sachbücher bieten Ideen für eine intelligent gestaltete Zukunft, für ein klügeres Miteinander", sagt Jury-Vorsitzende und NDR Programmdirektorin Katja Marx. "Sie spiegeln inhaltlich hochrelevante Themen unserer Gegenwart, fußen auf intensiver Recherche, überzeugen durch Klarheit in der Argumentation und bereiten einen echten Erkenntnisgewinn."

Wen und was zeichnet der NDR Sachbuchpreis aus?

Der NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Der Siegertitel wird als herausragende Autor:innenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich relevante Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Dotiert ist der NDR Sachbuchpreis mit 15.000 Euro.

