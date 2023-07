eat.READ.sleep.: (91) Thunfischsandwich mit Rocko Schamoni Stand: 07.07.2023 06:00 Uhr eat.READ.sleep. war auf Podcastour in Berlin. Dort las Autor Rocko Schamoni aus seinem neuen Buch "Der Jäger und sein Meister". Die Live-Aufzeichnung mit Katharina und Daniel ist als Video zu sehen.

Beste Stimmung in Berlin! Bücher zum Verlieben, Erdbeer-Suprise mit Sahne - und das Publikum reüssiert im Quiz. Das Foyer der schleswig-holsteinischen Landesvertretung platzt aus allen Nähten, als Daniel und Katharina die letzte eat.READ.sleep-Show der Sommertour präsentieren. Nach einer opulenten Bestseller-Challenge inklusive Wimbledon-Flair und zwei absoluten Lieblingsbüchern, begeistert Rocko Schamoni das Publikum mit Erzählungen aus seiner bewegten Dorfjugend. Daniel darf endlich seinen Afrika-Roman vorstellen, Katharina wird mit Eselsohren erwischt und den neuen Bestseller zieht ein Podcast-Fan aus Berlin.

Die Live-Aufzeichnung der Folge ist noch auf der "Youtube"-Präsenz der Landesvertretung Schleswig-Holstein zu sehen.

Die Bücher dieser Folge

Jane Crilly : "Der Gärtner von Wimbledon", aus dem Englischen von Julia Becker (Kampa)

: "Der Gärtner von Wimbledon", aus dem Englischen von Julia Becker (Kampa) Holly Goldberg Sloan : "Elefantensommer", aus dem Englischen von Katharina von Savigny (Hanser)

: "Elefantensommer", aus dem Englischen von Katharina von Savigny (Hanser) Anne Berest : "Die Postkarte", aus dem Französischen von Amelie Thoma und Michaela Messner (Berlin Verlag)

: "Die Postkarte", aus dem Französischen von Amelie Thoma und Michaela Messner (Berlin Verlag) Rocko Schamoni : "Der Jaeger und sein Meister", (hanserblau)

: "Der Jaeger und sein Meister", (hanserblau) Barbara Kingsolver: "Die Giftholzbibel", aus dem Englischen von Anne Ruth Frank-Strauss (nur noch antiquarisch)

Das Rezept für Thunfischsandwiches à la Mateo

Zutaten

1 Dose Thunfisch

1 Apfel

4 EL Sauerrahm

1 Stange Staudensellerie

6 Scheiben Vollkornbrot

3 Blätter Salat

Zubereitung:

Den Staudensellerie in dünne Scheiben schneiden. Den Apfel schälen und in kleine Stücke schneiden oder reiben. Den Saft aus der Thunfischdose abgießen und den Thunfisch in eine Schüssel geben. Staudensellerie, Äpfel und Sauerrahm dazugeben und alles gut miteinander vermischen. Salat waschen und sehr gut abtropfen lassen. Anschließend das Brot knusprig toasten. Die Thunfischpaste großzügig auf die Brotscheibe streichen. Salatblatt auflegen und zweite Brotscheibe aufdrücken. Dann gleich servieren oder einpacken und kühl stellen. Das Rezept ergibt drei Sandwiches.

