eat.READ.sleep. bei der Nacht der Kirchen in Hamburg Stand: 24.09.2021 06:00 Uhr Wie sich DDR-Kultur-Promis übers Nacktsein gezofft haben, was Krokodile im Mittelmeer zu suchen haben und warum ein fauler Apfel in Schillers Schreibtischschublade lag, das hört Ihr in dieser Sonderausgabe von eat.READ.sleep. mit Live-Publikum.

Jan und Daniel waren am 18. September im Rahmen der Hamburger "Nacht der Kirchen" in der Christ-König-Kirche im Stadtteil Lokstedt zu Gast. Hier könnt Ihr einen Ausschnitt des Abends hören.

Die Bücher dieser Folge

"Ich bin dann mal nackt" (Goldmann) Jan Bürger: "Zwischen Himmel und Elbe - eine Hamburger Kulturgeschichte" (C.H.Beck)

Urner Apfelbrot

"Der Dichter Friedrich Schiller hatte in seiner Schreibtischschublade stets einen faulen Apfel liegen. Der Geruch nach Verwesung ließ ihn zur Höchstform auflaufen und Stücke schreiben wie 'Die Räuber' oder 'Kabale und Liebe'. Stücke für die Weltliteratur." Aus "Ferrante, Frisch&Fenchelkraut - Ich koche mich durch die Weltliteratur"

Zutaten

1 kg Äpfel

75g Rohrzucker

125g Rosinen

3 EL Amaretto

125g gehackte Walnüsse

ein paar Walnüsse zum Garnieren

250g Vollkornmehl

1 EL Backpulver

1 EL Kakaopulver

1/2 EL gemahlener Zimt

1/2 Bio-Zitrone, abgeriebene Schale

Zubereitung

Die Äpfel grob raspeln, mit dem Zucker mischen und über Nacht stehen lassen. Die Rosinen in den Amaretto einlegen und ebenfalls über Nacht ziehen lassen. Am Tag darauf die Apfelmasse und die Rosinen mischen und mit allen anderen Zutaten vermengen. Den Teig in eine Cakeform (28 cm - gefettet oder mit Backpapier ausgeschlagen) füllen und mit Nüssen garnieren. Im Backofen (vorgeheizt) bei 170 Grad mit Umluft 70 Minuten auf der untersten Rille backen. Das fertige Brot mit Schlagsahne oder cremig gerührtem Ricotta servieren.

Rezept aus "Ferrante, Frisch&Fenchelkraut - Ich koche mich durch die Weltliteratur" von Nicole Giger (atVerlag).

Wer Feedback geben oder eigene Lieblingsbücher nennen möchte, der erreicht die drei Hosts per E-Mail unter eatreadsleep@ndr.de. Der Podcast wird alle 14 Tage freitags um 6 Uhr veröffentlicht und läuft als Gemeinschaftsprojekt unter der NDR Dachmarke - zu hören und hier zu abonnieren - oder aber in der ARD-Audiothek.

