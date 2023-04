eat.READ.sleep. auf Tour: Podcast-Session mit Büchertausch in Schwerin Stand: 13.04.2023 17:51 Uhr Daniel und Katharina kommen am 11. Mai ins NDR Landesfunkhaus Schwerin, um live und vor Publikum für Bücher zu schwärmen oder über sie zu streiten.

Am 11. Mai kommen Jan und Katharina in die schöne Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Im Foyer des Landesfunkhauses wird eine besondere Podcast-Session stattfinden: Die Hosts stellen Neuerscheinungen und Lieblingsbücher vor, erzählen Anekdoten aus dem Studio, verraten ihre All Time Favorites, spielen Stadt-Land-Buch und fordern das Publikum zum literarischen Quiz heraus.

Teilnahme unter einer Bedingung: Tauschbücher mitbringen!

Der Eintritt ist (fast) frei: Jeder Besucher soll zwei bis fünf Tauschbücher mitbringen, denn im Anschluss an das Bühnenprogramm gibt es eine Buch-Tausch-Börse. Dabei kann man bei einem Getränk miteinander und mit den eat.READ.sleep.-Hosts ins Gespräch kommen.



Ganz wichtig: Die Tauschbücher sollten in einem guten Zustand sein, nicht zu alt und nicht zu speziell. Bitte keine Sachbücher zu abwegigen Themen, keine alten Reclamhefte oder ungeliebte Titel aus der hintersten Regalreihe mitbringen. Einfach schöne Bücher, die man gern gelesen hat und jetzt gegen ein ebensolches Buch eines anderen Gastes tauschen möchte.

Termin: Donnerstag, 11. Mai 2023 ab 19.30 Uhr

NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern, Foyer

Schlossgartenallee 61

19061 Schwerin

Hier kann man sich für die Podcast-Session in Schwerin anmelden:

Die neuen Podcastfolgen gibt es jeweils alle 14 Tage freitags ab 6.00 Uhr online unter ndr.de/eatreadsleep, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 11.05.2023 | 14:00 Uhr

